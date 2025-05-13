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Fred'e Suudi vizesi! Sarı-Lacivertliler 15 milyon Euro'ya ikna olacak

NEOM SC’nin Fred’le temasta olduğu öne sürüldü. Brezilyalı oyuncudan 15 milyon Euro gelir beklendiği biliniyor. Fenerbahçe Yönetimi’nin Sambacı futbolcunun Suudi kulübü ile görüşmesine izin verdiği belirtiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025
Fred’e Suudi vizesi! Sarı-Lacivertliler 15 milyon Euro’ya ikna olacak

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Fenerbahçe Fred defterini kapatmaya hazırlanıyor... Manchester United'dan transfer edilen Brezilyalı orta saha için harekete geçildiği öğrenildi. Yıldız futbolcunun gelecek sezondan itibaren Süper Lig'de olmasının beklenmediği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Gelecek yıl Suudi Pro Ligi'nde mücadele edecek NEOM SC'nin Sarı-Lacivertliler'den Sambacı ile görüştüğü belirtiliyor. Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi var. Eğer bu para verilirse Fred'in satışına onay çıkacağı öne sürülüyor.

43 MAÇTA 5 GOLÜ VAR
Bu sebeple de tecrübeli orta saha ve Suudi kulübünün transfer için fikir alışverişinde bulunmasına Kanarya tarafından izin verildiği aktarılıyor. Fenerbahçe ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan 32 yaşındaki oyuncu ise maaş dengesinin tutturulduğu bir anlaşmaya olumlu yaklaşacak gibi duruyor. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 43 maça çıkan Fred, 3614 dakika sahada kaldı ve 5 gol ile 8 asistlik önemli bir katkı sağladı. Sambacı, Brezilya Milli Takımı'nda 32 kez forma giydi.

SEZON SONU GİDEBİLİR
Fenerbahçe iyi bir teklif gelmesi halinde Fred'le yolları ayırmayı planlıyor. Yıldız oyuncuya cazip teklifler olduğu öne sürüldü.

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