Fred’e Suudi vizesi! Sarı-Lacivertliler 15 milyon Euro’ya ikna olacak

Fenerbahçe Fred defterini kapatmaya hazırlanıyor... Manchester United'dan transfer edilen Brezilyalı orta saha için harekete geçildiği öğrenildi. Yıldız futbolcunun gelecek sezondan itibaren Süper Lig'de olmasının beklenmediği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Gelecek yıl Suudi Pro Ligi'nde mücadele edecek NEOM SC'nin Sarı-Lacivertliler'den Sambacı ile görüştüğü belirtiliyor. Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi var. Eğer bu para verilirse Fred'in satışına onay çıkacağı öne sürülüyor.

43 MAÇTA 5 GOLÜ VAR

Bu sebeple de tecrübeli orta saha ve Suudi kulübünün transfer için fikir alışverişinde bulunmasına Kanarya tarafından izin verildiği aktarılıyor. Fenerbahçe ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan 32 yaşındaki oyuncu ise maaş dengesinin tutturulduğu bir anlaşmaya olumlu yaklaşacak gibi duruyor. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 43 maça çıkan Fred, 3614 dakika sahada kaldı ve 5 gol ile 8 asistlik önemli bir katkı sağladı. Sambacı, Brezilya Milli Takımı'nda 32 kez forma giydi.

SEZON SONU GİDEBİLİR

Fenerbahçe iyi bir teklif gelmesi halinde Fred'le yolları ayırmayı planlıyor. Yıldız oyuncuya cazip teklifler olduğu öne sürüldü.