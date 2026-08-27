Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçı ilk 11'i belli oldu
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, play-off turu rövanş mücadelesinde Kauno Zalgiris ile karşılaşacak. İstanbul'daki randevudan 3-0 galip ayrılan siyah-beyazlılar, avantajını kullanarak lig aşamasına katılmak amacında. Vincenzo Italiano kararını verdi ve Kartal'ın ilk 11'i belli oldu. Kauno Zalgiris - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off Turu rövanşında Kauno Zalgiris'e konuk olacak. Kara Kartal, Alanyaspor karşısında aldığı yenilginin ardından taraftarlarını sevindirmek ve 2 numaralı organizasyonda yerini almak amacında.
CANLI TAKİP
Kauno Zalgiris - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Kauno Zalgiris:
Beşiktaş: Nübel, Salih, Kartal, Ouattara, Olaitan, Cerny, Vlahovic, İlhan, Djalo, Emirhan, Murillo
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile oynayacağı rövanş karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 264. maçına çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa arenasında oynadığı 263 karşılaşmanın 102'sini kazanırken 50 müsabakada rakipleriyle berabere kaldı, 111 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.
Beşiktaş, Avrupa kupalarında rakip fileleri 356 kez havalandırırken kalesinde 395 gol gördü.
TÜRKİYE'Yİ 47 KEZ TEMSİL ETTİ
Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda başlayan Avrupa kupaları serüveninde eleme turları dahil olmak üzere Türkiye'yi 47 kez temsil etti. Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19, UEFA Konferans Ligi'nde ise 2 kez yer aldı.
LİTVANYA TAKIMLARIYLA İKİNCİ MAÇ
Beşiktaş, Avrupa kupalarında Litvanya takımlarıyla ikinci kez karşı karşıya gelecek. UEFA organizasyonlarındaki ilk Litvanya temsilcisi sınavını Kauno Zalgiris karşısında veren siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçını 3-0 kazandı. Beşiktaş, rövanşta bu avantajını koruyarak yoluna devam etmek istiyor.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 139. MAÇ
Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 139. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, daha önce bu organizasyonda oynadığı 138 maçta 62 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, söz konusu karşılaşmalarda 217 gol atarken kalesinde 180 gol gördü.
DEPLASMANDA 132. SINAV
Beşiktaş, Kauno Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 132. deplasman maçını oynayacak. Siyah-beyazlılar bugüne kadar dış sahada çıktığı 131 karşılaşmanın 35'ini kazandı. Beşiktaş, 24 maçta beraberlik yaşarken 72 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Kartal, Avrupa deplasmanlarında 151 gol atarken kalesinde 245 gol gördü.
AVRUPA'DA 3 KEZ ÇEYREK FİNAL
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükselmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda son 8 takım arasına kaldı. Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda, 2016-2017 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynadı. Siyah-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonundaki çeyrek finalde Olimpik Lyon'a penaltılar sonucunda elenerek organizasyona veda etti.
EN FARKLI GALİBİYET B36 TORSHAVN'A KARŞI
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini B36 Torshavn karşısında elde etti. Siyah-beyazlılar, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda rakibini sahasında 6-0 mağlup etti. Beşiktaş ayrıca 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanşında Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi. Siyah-beyazlılar, Maccabi Tel Aviv ve Lugano karşısında da 5-1'lik galibiyetler aldı.
HÜKMEN GALİBİYETLERİ DE BULUNUYOR
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında hükmen kazandığı karşılaşmalar da bulunuyor. Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonunda Olympiakos'un, 1986-1987 sezonunda ise APOEL'in sahaya çıkmaması üzerine hükmen galip ilan edilerek tur atladı. Bu karşılaşmalar genel maç istatistiklerine dahil edilmedi.
EN FARKLI YENİLGİ LIVERPOOL KARŞISINDA
Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihindeki en farklı yenilgisini Liverpool karşısında yaşadı. Siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda Liverpool'a 8-0 mağlup oldu. Beşiktaş ayrıca 2000-2001 sezonunda Leeds United'a, 2016-2017 sezonunda ise Dinamo Kiev'e deplasmanda 6-0 kaybetti.
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DAKİ EN GOLCÜSÜ OKTAY DERELİOĞLU
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu unvanını yaklaşık 30 yıldır Oktay Derelioğlu elinde bulunduruyor. 1993-1999 yılları arasında siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 14 gol atan Oktay Derelioğlu ilk sırada yer alıyor. Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun 13'er golle Oktay Derelioğlu'nu takip ederken Ricardo Quaresma ile Bobo'nun 12'şer golü bulunuyor.
MEVCUT KADRONUN AVRUPA GOLCÜLERİ
Beşiktaş'ın mevcut kadrosundaki futbolculardan Milot Rashica, Avrupa kupalarında siyah-beyazlı formayla 4 gol kaydetti. Kaptan Orkun Kökçü'nün 3, Semih Kılıçsoy'un 2, Hyeon-gyu Oh ve Amir Murillo'nun ise 1'er golü bulunuyor.