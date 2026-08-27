Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçı ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 139. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, daha önce bu organizasyonda oynadığı 138 maçta 62 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, söz konusu karşılaşmalarda 217 gol atarken kalesinde 180 gol gördü.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında Litvanya takımlarıyla ikinci kez karşı karşıya gelecek. UEFA organizasyonlarındaki ilk Litvanya temsilcisi sınavını Kauno Zalgiris karşısında veren siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçını 3-0 kazandı. Beşiktaş, rövanşta bu avantajını koruyarak yoluna devam etmek istiyor.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükselmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda son 8 takım arasına kaldı. Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda, 2016-2017 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynadı. Siyah-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonundaki çeyrek finalde Olimpik Lyon'a penaltılar sonucunda elenerek organizasyona veda etti.

Beşiktaş Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini B36 Torshavn karşısında aldı

EN FARKLI GALİBİYET B36 TORSHAVN'A KARŞI

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini B36 Torshavn karşısında elde etti. Siyah-beyazlılar, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda rakibini sahasında 6-0 mağlup etti. Beşiktaş ayrıca 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanşında Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi. Siyah-beyazlılar, Maccabi Tel Aviv ve Lugano karşısında da 5-1'lik galibiyetler aldı.

HÜKMEN GALİBİYETLERİ DE BULUNUYOR

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında hükmen kazandığı karşılaşmalar da bulunuyor. Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonunda Olympiakos'un, 1986-1987 sezonunda ise APOEL'in sahaya çıkmaması üzerine hükmen galip ilan edilerek tur atladı. Bu karşılaşmalar genel maç istatistiklerine dahil edilmedi.