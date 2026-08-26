CANLI: Şampiyonlar Ligi kura çekimi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesinin ardından Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl aradan sonra iki takımla temsil edilecek. Sarı-lacivertliler ile turnuvaya doğrudan katılan Galatasaray, 2026-2027 sezonunda Türkiye adına Devler Ligi'nde mücadele edecek. Devler Ligi'nde kura günü!

Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 18 YIL SONRA İKİ TÜRK TAKIMI Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı en son 2007-2008 sezonunda aynı anda mücadele etmişti. Söz konusu sezonda Beşiktaş ve Fenerbahçe, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmişti. Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesiyle birlikte 2026-2027 sezonunda bu kez Fenerbahçe ve Galatasaray aynı organizasyonda yer alacak.