Yasa dışı bahis operasyonunda büyük vurgun! İki şirketin 25,5 kilogram altınına el konuldu!

Türkiye genelinde yasa dışı bahis suçu mercek altında. Son operasyonlardan biri de İstanbul'da gerçekleştirildi.

MİLYONLARCA LİRALIK ALTINLARA EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye ait 12 buçuk kilogram altının anlık karşılığının 88 milyon TL, Dinamik Menkul Değerler AŞ'ye ait 13 kilogram altının ise 91 milyon 520 bin TL olduğu tespit edildi.

El konulan altınlarla ilgili hazırlanan ön ekspertiz raporunda, toplam 25 buçuk kilogram altının değerinin 179 milyon 520 bin TL olduğu belirlendi.

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu