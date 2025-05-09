En golcü yerli oyuncular Galatasaray’dan!

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, 5. yıldız için geri sayıma geçti. Sarı-Kırmızılılar'da yerli oyuncuların performansını da dikkat çekiyor. Süper Lig'in en golcü 3 yerli oyuncusu Galatasaray forması giyiyor.

Milli Takımımız ve Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, 2446 dakika süre aldığı ligde 11 golle ilk sırada yer alırken, Ahmed Kutucu ise 1736 dakikada attığı 9 golle ikinci basamakta kendisine yer buldu. Kutucu, 9 golün 8'ini Eyüpspor formasıyla kaydetti. Yunus Akgün de 1933 dakikada attığı 7 golle 3. sırada yer aldı.

Yunus Akgün dışında Samsunsporlu Soner Aydoğdu, Adana Demirsporlu Yusuf Barasi ve Eyüpsporlu Emre Akbaba da 7 gole imza attı. Galatasaray'da yabancı yıldızların müthiş performansının yanı sıra yerli oyuncuların da skora katkısı dikkat çekiyor.