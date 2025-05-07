G.Saray bonservisini almak istiyor! Menajeri işi yokuşa sürüyor!

Galatasaray'da bu sezon attığı gollerle kalitesini bir kez daha kanıtlayan Victor Osimhen ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Başta G.Saray olmak üzere İngiliz kulüpleri yıldız oyuncunun bonservisini alabilmek için yarış halinde. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Osimhen'in menajerinden sürpriz bir hamle geldi. Nijeryalı yıldızın menajerinin oyuncusunu S.Arabistan Ligi takımlarına pazarlamak istediği öğrenildi.



UNITED İDDİALARI VAR

Bu sezon Suudi 1. Ligi'ne yükselen NEOM başta olmak üzere birkaç takımla görüşmelerini sürdüren Osimhen'in menajeri daha fazla komisyon alabilmek için oyuncusunun yeni sezonda Körfez'de oynamasını istiyor. Osimhen'in ise kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği biliniyor. İngiliz medyasındaki haberlere göre Premier Lig devi Manchester United, Nijeryalı golcünün menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Osimhen'in Premier Lig'e transfer olmaya sıcak baktığı ve yıllık 12 milyon Euro'luk maaşının Premier Lig ekipleri tarafından karşılanabileceği belirtildi.



LEROY SANE'DEN SÜRPRİZ HAMLE

Adı Galatasaray ile anılan Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Leroy Sane'den sürpriz bir hamle geldi. Sane, sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesi öncesi menajer değişikliğine gitti. Alman ekibinin yıldız oyuncusu, bundan böyle ünlü menajer Pini Zahavi tarafından temsil edilecek. Kulüp yönetimi, bu gelişmeye temkinli yaklaşırken, oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor



İSTİKRAR ABİDESİ

Cimbom'un bu sezon en istikrarlı futbolcusu kaleci Muslera oldu. Uruguaylı kaleci, 31 karşılaşmanın tamamına ilk 11'de başlayarak 2.790 dakika sahada kaldı.

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