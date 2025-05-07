PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

G.Saray bonservisini almak istiyor! Menajeri işi yokuşa sürüyor!

Victor Osimhen’in menajeri, oyuncusunu daha fazla komisyon alabilmek için Suudi Arabistan’a takımlarına yönlendiriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025
G.Saray bonservisini almak istiyor! Menajeri işi yokuşa sürüyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'da bu sezon attığı gollerle kalitesini bir kez daha kanıtlayan Victor Osimhen ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Başta G.Saray olmak üzere İngiliz kulüpleri yıldız oyuncunun bonservisini alabilmek için yarış halinde. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Osimhen'in menajerinden sürpriz bir hamle geldi. Nijeryalı yıldızın menajerinin oyuncusunu S.Arabistan Ligi takımlarına pazarlamak istediği öğrenildi.

UNITED İDDİALARI VAR
Bu sezon Suudi 1. Ligi'ne yükselen NEOM başta olmak üzere birkaç takımla görüşmelerini sürdüren Osimhen'in menajeri daha fazla komisyon alabilmek için oyuncusunun yeni sezonda Körfez'de oynamasını istiyor. Osimhen'in ise kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği biliniyor. İngiliz medyasındaki haberlere göre Premier Lig devi Manchester United, Nijeryalı golcünün menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Osimhen'in Premier Lig'e transfer olmaya sıcak baktığı ve yıllık 12 milyon Euro'luk maaşının Premier Lig ekipleri tarafından karşılanabileceği belirtildi.

LEROY SANE'DEN SÜRPRİZ HAMLE
Adı Galatasaray ile anılan Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Leroy Sane'den sürpriz bir hamle geldi. Sane, sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesi öncesi menajer değişikliğine gitti. Alman ekibinin yıldız oyuncusu, bundan böyle ünlü menajer Pini Zahavi tarafından temsil edilecek. Kulüp yönetimi, bu gelişmeye temkinli yaklaşırken, oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor

İSTİKRAR ABİDESİ
Cimbom'un bu sezon en istikrarlı futbolcusu kaleci Muslera oldu. Uruguaylı kaleci, 31 karşılaşmanın tamamına ilk 11'de başlayarak 2.790 dakika sahada kaldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Hindistan-Pakistan savaşı başladı! Füzeler ateşlendi, camiler hedef alındı | Nükleer savaş uyarısı: Hindistan tüm sonuçlara katlanacak
Başkan Erdoğan’dan Külliye’de önemli kabul: Irak Başbakanı Sudani Ankara’ya geliyor! İşte masadaki konular
Türk Telekom
Ağabeyi iyi bir CHP’li demişti! Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu Başkan Erdoğan düşmanı çıktı: 2020’deki röportajda küstah tehditler
Papa seçimi başladı: Dünyanın gözü Vatikan’da! Trump’tan seçimi etkilemek için 1 milyar dolar
Başkan Erdoğan enerjide rekorları açıkladı yolsuzluk çukuruna batan CHP’yi bombaladı: Gözlerine bant çekmişler görmüyorlar
Polisin dur ihtarına uymayan CHP’nin otobüs şoförü Gökhan Gülyurt’a 13,5 yıla kadar hapis istemi
TBMM’de Sırrı Süreyya Önder için anma töreni! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Barıştan yanaydı
Galatasaray’a Bayern’den çifte yıldız!
Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’den katillerin metrobüs görüntüleri hakkında ilk açıklama
AYM’den CHP’nin sokak hayvanları talebine ret! İşte o düzenleme
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis mesaisine başladı! Sırrı Süreyya Önder’in taziye törenine katıldı
Trabzonspor’dan sürpriz prim kararı! Ertuğrul Doğan takvim.com.tr’ye açıkladı
PKK paçavrasında ’Şebbiha’ fitnesi! Elebaşı Mihraç Ural’dan Suriye’de sinsi hesaplar... Dürziler silaha sarıldı, sıra Alevilerde
İslam Memiş’ten ’3.000 TL’ fark tahmini! Gram altında hedef seviye belli oldu: Fırtına kopabilir
Başkan Erdoğan milletvekilleriyle bir araya geldi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı... Hindistan’a kınama
EMEKLİYE 27 BİN TL PROMOSYON | Banka kampanyalarında bahar esintisi! En yüksek promosyonu veren banka hangisi?
AK Parti yeni aşama dedi... Erdoğan ve Bahçeli boşuna görüşmedi! Bomba iddia: PKK kongreyi toplayıp fesih kararı aldı
Memur zamları için flaş tahmin! En düşük memur maaşı 51 bin TL! İşte meslek meslek temmuz hesabı
Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i Mustafa Kırantepe bakın hangi oyuncuyla evli çıktı!