Jose Mourinho’nun rotası artık S.Arabistan!

Beşiktaş yenilgisiyle tüm kredisini tüketen Jose Mourinho'ya Suudi Arabistan yolu gözüktü. Daha önce Körfez ülkelerinde çalışmayı düşünmeyen Portekizli hocanın büyük ihtimalle kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmesi bekleniyor.

İddialara göre tecrübeli hocaya Al Ettifaq'tan iki yıl için 50 milyon Euro'luk astronomik bir teklif geldi. Ayrıca lige yeni yükselen takımlardan Neom ve Al Quadsiah'ın da Jose Mourinho ile yakından ilgilendiği ifade edildi.

Mou derbi sonrası Portekiz Pro Lisans kursunun online toplantısına katıldı.