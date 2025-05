Derbilerin efendisi

Derbide zafer Kartal'ın... Siyah-Beyazlılar, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek üçüncülük yolunda önemli bir adım attı. Bu mağlubiyetle lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Kanarya ise şampiyonluk şansını adeta mucizelere bıraktı.



İRFAN CAN PENALTIYI ÇIKARDI

26. dakikada Talisca'nın yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Mert Günok gole engel oldu. 34. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ancak Gedson Fernandes'in penaltı vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi. 44. dakikada Beşiktaş öne geçti. Masuaku'nun kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasta Mert Müldür'ün büyük hatısanda topu önünde bulan Gedson Fernandes'in yakın mesafeden vuruşuyla top ağlara gitti: 0-1.



MERT KALEYE DUVAR ÖRDÜ

46. dakikada Tadic vurdu, Mert Günok kurtardı. 74. dakikada Talisca'nın etkili frikiğinde Mert Günok son anda uzanarak gole engel oldu. 90+1. dakikada Dzeko'nun kafa vuruşunda yine Mert Günok başarılıydı. Beşiktaş böylece derbiden galibiyetle ayrıldı.



KANARYA AVCISI KARTAL

KADIKÖY'de Gedson'un golüyle kazanan Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı çok önemli bir istatistiğe güçlendirdi. Siyah-Beyazlılar, ezeli rakibini Süper Lig tarihinde en çok yenen (44) ve en çok gol atan (159) takım durumunda



GEDSON FARKI

BU sezon tüm kritik maçlarda iyi bir performans sergileyen Gedson Fernandes dün de Fenerbahçe deplasmanında galibiyeti getiren isim oldu.



ÜÇÜNCÜLÜK İÇİN DEV BİR ADIM ATTI

BEŞİKTAŞ dünkü galibiyetle 3.'lük yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Kartal evinde Adana Demir'i yenerse, haftayı BAY geçecek olan Samsun'un üzerine çıkacak.



20 YIL SONRA GELEN DUBLE

Beşiktaş 2004-2005 sezonundan bu yana ilk kez Fenerbahçe'yi hem içeride hem dışarıda yenmeyi başadı

SÜPER Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, dün Fenerbahçe'nin konuğu oldu. Sezonun ilk yarısında Sarı-Lacivertliler'i evinde 1-0 mağlup eden Kartal, aynı başarıyı Kadıköy'de de tekrarladı... Siyah- Beyazlılar'ın, Fenerbahçe ile oynadığı iki maçtan da galip ayrıldığı son dönem 2004- 2005 sezonuydu. Beşiktaş, söz konusu sezonda rakibini deplasmanda 4-3, evinde de 2-1 mağlup etmişti. Kadıköy'de 4-3 biten maçta Daniel Pancu kaleye geçmişti.



İRFAN CAN'IN GÖZYAŞLARI

KURTARDIĞI penatıya rağmen yenilgiyi önleyemeyen İrfan Can Eğribayat maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklama yaparken gözyaşlarını tutamadı. Genç kaleci, "Ne kadar çabalasak da olmuyor. Üzerimizde bir lanet var. Artık olanları kaldıramaz hale geldik" ifadesini kullandı.

