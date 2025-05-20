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Kalbi kırılan erkekler dikkat: Bu sendrom sizi sessizce öldürebilir! 31-45 yaş arasında olan...

Halk arasında "kırık kalp sendromu" olarak bilinen ve genellikle yoğun stres sonrası ortaya çıkan Takotsubo kardiyomiyopatisi, sanıldığının aksine sadece duygusal bir çöküntü değil ölümcül sonuçlara da yol açabiliyor. ABD merkezli yapılan geniş kapsamlı bir araştırma bu sendromun erkeklerde kadınlara göre iki kat daha fazla ölüm riski taşıdığını ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 20.05.2025 14:32 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 14:32
Kalbi kırılan erkekler dikkat: Bu sendrom sizi sessizce öldürebilir! 31-45 yaş arasında olan...

Tıbbi adıyla takotsubo kardiyomiyopati, halk arasında bilinen ismiyle "kırık kalp sendromu", yıllardır duygusal ve fiziksel stresin kalp üzerindeki yıkıcı etkisinin bir sembolü olarak tıp literatüründe yer alıyor.

Kalbi kırılan erkekler dikkat: Bu sendrom sizi sessizce öldürebilir! 31-45 yaş arasında olan...

Arizona Üniversitesi'nde yürütülen ve Journal of the American Heart Association dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, bu sendromun erkekler açısından sanılandan çok daha ölümcül sonuçlar doğurduğunu ortaya koydu.

Kalbi kırılan erkekler dikkat: Bu sendrom sizi sessizce öldürebilir! 31-45 yaş arasında olan...

Araştırmaya göre, takotsubo kardiyomiyopatiye yakalanan erkeklerin ölüm riski, kadınlara kıyasla yaklaşık iki kat daha fazla. Bu çarpıcı fark, hem bilim dünyasında hem de halk sağlığı politikalarında yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Kalbi kırılan erkekler dikkat: Bu sendrom sizi sessizce öldürebilir! 31-45 yaş arasında olan...

Duygusal ve Fiziksel Stres Kalbi Şekilsizleştiriyor

Takotsubo kardiyomiyopati, çoğunlukla ani bir stres sonrası kalbin sol karıncığının (ana pompalama odası) geçici olarak işlevini kaybetmesiyle ortaya çıkıyor.

Kalbi kırılan erkekler dikkat: Bu sendrom sizi sessizce öldürebilir! 31-45 yaş arasında olan...

Vücut bu esnada yüksek miktarda stres hormonu özellikle kortizol ve adrenalin salgılıyor. Bu hormonlar, kalbin normal pompalama düzenini bozarak geçici felce neden olabiliyor.