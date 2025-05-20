Kalbi kırılan erkekler dikkat: Bu sendrom sizi sessizce öldürebilir! 31-45 yaş arasında olan...
Halk arasında "kırık kalp sendromu" olarak bilinen ve genellikle yoğun stres sonrası ortaya çıkan Takotsubo kardiyomiyopatisi, sanıldığının aksine sadece duygusal bir çöküntü değil ölümcül sonuçlara da yol açabiliyor. ABD merkezli yapılan geniş kapsamlı bir araştırma bu sendromun erkeklerde kadınlara göre iki kat daha fazla ölüm riski taşıdığını ortaya koydu.
Giriş Tarihi: 20.05.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 14:32