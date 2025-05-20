Kocaeli'de boya fabrikasında yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Kocaeli'de bir boya fabrikasında, saat 12.00 sıralarında çıkan yangın Kocaeli İtfaiyesi’nin 33 araç ve 83 personelle yaptığı müdahale sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Fabrikada zarar oluşurken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 12:56

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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.



Pelitli Mahallesi'nde bulunan boya fabrikasının kazan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, UMKE, zabıta, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, 11 araç ve 34 personelle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın fabrikada hasara yol açtı.