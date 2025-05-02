Kartal’ın hedefinde! Polonya medyasına göre Beşiktaş Piatek’in peşinde

Başakşehir formasıyla başarılı bir sezon geçiren 29 yaşındaki Krzysztof Piatek için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. Polonya medyasından Meczyki.pl kanalına konuşan gazeteci Tomasz Wlodarczyk, 29 yaşındaki golcünün devre arasında Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğunu duyurdu.

Piatek, kış transfer döneminde yalnızca Türkiye'den değil, Avrupa'nın büyük liglerinden de ciddi teklifler aldığını belirtti. Mateusz Swiecicki ile yaptığı röportajda konuşan Piatek, "İki büyük ligden somut teklifler aldım. Transfer döneminin bitimine 5 saat kala çok güçlü bir takımdan cazip bir teklif geldi. Karar vermek için zamanımız olsaydı belki ayrılık gerçekleşebilirdi" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Ciro Immobile'nin yüksek maaşından dolayı İtalyan yıldızla yollarını ayırmayı planlıyor. Immobile'nin ayrılığı sonrası ise ilk hedef Piatek... 2023 yılından bu yana Başakşehir forması giyen Piatek, çıktığı 80 maçta 47 gol ve 6 asistle takımına katkı sağladı.