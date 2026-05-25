Sumud aktivistleri maruz kaldıkları şiddeti anlattı: "Hayatımda gördüğüm en sadist şey İsrail askeridir"
İsrail’in Gazze’de ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 72 bin 797’ye yükselirken, Küresel Sumud Filosu’na katılan aktivistler uluslararası sularda maruz kaldıkları şiddet, işkence ve cinsel saldırıyı anlattı. Aktivistlerin ifadeleri, İsrail askerlerinin insanlık dışı muamelelerini bir kez daha dünya gündemine taşıdı.
- İsrail'in Gazze'deki saldırılarında Ekim 2023'ten bu yana 72 bin 797 kişi hayatını kaybetti, 10 Ekim 2025'teki ateşkes sonrasında ise 904 kişi öldürüldü.
- Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu aktivistleri İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonuldu ve askeri gemilerde iki gece tutuldu.
- Hollandalı aktivist Jesse van Schaik, 180 kişinin 4 küçük konteynerde tutulduğunu, darbedildiğini ve kelepçelendiğini belirtti.
- Fransız aktivist Laetitia Merle, 4 gün boyunca aşağılanma, işkence ve cinsel saldırıya maruz kaldıklarını açıkladı.
- Aktivistler Hollanda hükümetinin vatandaşlarının kaçırılmasına tepki göstermediğini eleştirdi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ateşkese rağmen sürerken, uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin anlattıkları, Tel Aviv yönetiminin insanlık dışı müdahalelerini bir kez daha dünya kamuoyunun gündemine taşıdı. Gazze'de son 24 saatte 6 Filistinli daha hayatını kaybederken, yardım filosuna katılan aktivistler İsrail askerlerinin uyguladığı şiddeti "işkence", "aşağılama" ve "sadizm" sözleriyle anlattı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 797'ye, yaralı sayısı ise 172 bin 821'e yükseldi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana ise 904 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 713 kişinin yaralandığı bildirildi. Enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtildi.
ATEŞKESE RAĞMEN ÖLÜM YAĞDI
Gazze'de son 24 saatte hastanelere, yaşamını yitiren 6 kişinin cenazesi ile 8 yaralının daha getirildiği açıklandı. İsrail ordusunun saldırıları ve ablukası nedeniyle bölgede insani felaket derinleşirken, yardım girişlerinin büyük ölçüde engellenmesi de tabloyu ağırlaştırıyor.
"4 KÜÇÜK KONTEYNERDE ADETA HAYVANLAR GİBİ TUTULDUK"
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na katılan ve İsrail tarafından uluslararası sularda kaçırılarak günlerce alıkonulan aktivistler, maruz kaldıkları ağır şiddeti anlattı. Hollandalı aktivist Jesse van Schaik, İsrail askerlerinin aktivistlere silah doğrulttuğunu ve şiddet uyguladığını açıkladı.
Van Schaik, "Bize plastik mermilerle ateş ettiler. Kendi teknemizin güvertesine zorla çıkardılar. Ardından sert şekilde gözaltına alındık ve iki gece boyunca askeri gemilerde yasa dışı tutulduk. Oysa biz insani bir barış misyonundaydık." ifadelerini kullandı.
Aktivistlerin kötü koşullarda tutulduğunu anlatan van Schaik, "180 kişi, 4 küçük konteynerde adeta hayvanlar gibi tutuldu. Bazı insanların yatacak yeri yoktu, gece boyunca sırayla soğukta dolaşmak zorunda kaldık." dedi.
"HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN SADİST ŞEY, İSRAİL ASKERİDİR"
İsrail askerlerinin sistematik şiddet uyguladığını söyleyen van Schaik, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"İnsanlar, ağır şekilde darbedildi. Arkadaşlarımın kaburgaları ve burunları kırıldı. Beni saçlarımdan sürüklediler, tekmeleyip dövdüler. Tişörtümü yukarı kaldırıp fotoğraf çektiler ve buna güldüler. Ellerimden ve ayaklarımdan kelepçelendim. Yerde sürüklendim. Hayatımda gördüğüm en sadist şey, İsrail askeridir."
Van Schaik, hücrelerde kan izleri gördüklerini belirterek, "Duvarlarda Arapça, 'Dünya, bu duvarlar arasında yaşananları görseydi sadece gözyaşıyla değil kanla ağlardı.' yazıyordu." dedi.
"BAZILARIMIZI SOYUNDURDULAR, ELLE ARADILAR"
Filonun Fransız aktivistlerinden Laetitia Merle ise İsrail'de maruz kaldıkları muamelenin "4 gün süren bir cehennem" olduğunu söyledi.
Merle, "Küresel Sumud Filosu'nda yolcuydum ve işgalci İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda kaçırıldım. 4 gün boyunca, cinsiyetçi şiddet ve işkenceye maruz kaldım." ifadelerini kullandı.
İsrailli askerlerin aktivistleri aşağılayarak aç ve susuz bıraktığını belirten Merle, "Aşağılanmalara maruz kaldık, tedaviden, sudan, gıdadan yoksun bırakıldık. Arka arkaya bağlı bir şekilde dört ayak üzerinde yürütmek ve hapishanede tur attırmak için bizi gece uyandırıyorlardı." dedi.
Merle ayrıca, "Bazılarımızı soyundurdular, elle aradılar. Dün bir avukatla görüştüm, bize bunun aslında cinsel saldırı olduğunu fark ettirdi." sözleriyle yaşananları anlattı.
"BİZLERDEN BAZILARINI ALARAK DÖVMEYE GÖTÜRDÜLER"
Aktivistler, İsrail askerlerinin bazı kişileri konteynerlerden çıkararak dövdüğünü ve çığlık seslerinin duyulduğunu söyledi.
Merle, "Bizlerden bazılarını alarak dövmeye götürdüler. Bağırdıklarını duyabiliyorduk." derken, kadın aktivistlerin köpeklerle korkutulduğunu ve başörtülü kadınların hedef alındığını belirtti.
"Başörtüsü takan kız kardeşlerin başörtüsünü çektiler. Kadınlar arasında kendi kendimizi korumaya çalıştık. Gücümüz, birliğimiz, hayatta kalmamızı ve direnmemizi sağladı." ifadelerini kullandı.
"BU SESSİZLİK SUÇ ORTAKLIĞIDIR"
Hollandalı aktivist van Schaik, Batılı hükümetlerin sessizliğini de sert sözlerle eleştirdi.
"Hollanda hükümeti, vatandaşlarının yasa dışı şekilde kaçırılmasına rağmen asgari düzeyde bile tepki göstermedi. İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden, insanları sistematik şekilde öldüren bir devlet olduğunu görmezden gelmek utanç verici." diyen van Schaik, Gazze'de yaşananlar sona erene kadar eylemlerini sürdüreceğini söyledi.