Sumud aktivistleri maruz kaldıkları şiddeti anlattı: "Hayatımda gördüğüm en sadist şey İsrail askeridir"

Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu aktivistleri İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonuldu ve askeri gemilerde iki gece tutuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ateşkese rağmen sürerken, uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin anlattıkları, Tel Aviv yönetiminin insanlık dışı müdahalelerini bir kez daha dünya kamuoyunun gündemine taşıdı. Gazze'de son 24 saatte 6 Filistinli daha hayatını kaybederken, yardım filosuna katılan aktivistler İsrail askerlerinin uyguladığı şiddeti "işkence", "aşağılama" ve "sadizm" sözleriyle anlattı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 797'ye, yaralı sayısı ise 172 bin 821'e yükseldi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana ise 904 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 713 kişinin yaralandığı bildirildi. Enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtildi.

ATEŞKESE RAĞMEN ÖLÜM YAĞDI

Gazze'de son 24 saatte hastanelere, yaşamını yitiren 6 kişinin cenazesi ile 8 yaralının daha getirildiği açıklandı. İsrail ordusunun saldırıları ve ablukası nedeniyle bölgede insani felaket derinleşirken, yardım girişlerinin büyük ölçüde engellenmesi de tabloyu ağırlaştırıyor.