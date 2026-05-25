İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan hayvanlık itirafı: İsrail toplumu canavarlaşıyor
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden çetelerin saldırılarının korkunç düzeye ulaştığını itiraf etti. Toplumun kenar mahallelerinden merkeze yayılan vahşet sürecine işaret eden Herzog, tutuklananların haklarını hiçe sayan anlayışın hakim olduğunu dile getirdi. Herzog, “İsrail toplumunun kenar mahallelerinde korkunç bir canavarlaşma/hayvanileşme süreci yaşanıyor. Tutuklanan ve sorgulananların hiçbir hakkı olmadığını düşünen bir avuç insanın vahşi davranışlarına maruz kalıyoruz.” dedi. Filistinli esirlere yönelik sistematik işkence ve kötü muameleyle anılan aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir ile partisi Yahudi Gücü, Herzog’u hedef aldı.
Bütün dünyanın tepkisine rağmen Gazze'deki soykırım saldırılarından geri adım atmayan, imzaladığı ateşkes anlaşmalarına uymayan İsrail devletinin ve halkının tavrı iç kamuoyunda da rahatsızlık oluşturuyor.
Batı Kudüs'te düzenlenen bir programda konuşan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail toplumunun kenar mahallelerinden merkeze doğru hareket eden bir "canavarlaşma / hayvanileşme" süreciyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Toplumda korkunç bir vahşetin yayıldığını vurgulayan Herzog, fanatik Yahudilerin Müslüman ve Hristiyan Filistinlilerin kutsallarını hedef aldığını, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailli çetelerin saldırılarının korkunç düzeyde arttığını dile getirdi.
"HAYVANLAŞIYORUZ"
Söz konusu vahşetin çevreden merkeze doğru yerleşmeye başladığına işaret eden İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, "İsrail toplumunun kenar mahallelerinde korkunç bir canavarlaşma süreci yaşanıyor. Tutuklanan ve sorgulananların hiçbir hakkı olmadığını düşünen bir avuç insanın vahşi davranışlarına maruz kalıyoruz." ifadelerini kullandı.
FAŞİST İTAMAR ÜSTÜNE ALINDI
Herzog'un hayvanlaşma itirafı, İsrail hükümetinin koalisyon ortakların rahatsız etti.
Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan ve İsrail tarafından uluslararası sularda hukuk dışı şekilde alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muameleyi öven Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail devletinin yüz binlerce vatandaşını canavar olarak nitelendiren bir cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı görevine layık değildir." iddiasında bulundu.
"MİLYONLARCA İSRAİLLİNİN YÜZÜNE TÜKÜRMEK ANLAMINA GELİR"
Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü'nün milletvekili Yitzhak Kroizer, Herzog'u eleştirerek, "İsrailli vatandaşları canavar olarak nitelemek sadece kırmızı çizgiyi aşmakla kalmaz, aynı zamanda milyonlarca İsraillinin yüzüne tükürmek anlamına gelir." ifadelerini kullandı.
Aynı partiden milletvekili Limor Son Har-Melech ise İsrail toplumu için canavar ifadesini kullanan cumhurbaşkanının, yalnızca "tek bir siyasi kampın cumhurbaşkanı olduğunu" öne sürdü.
ESİRLERE ZULÜM BAKANI
İnsan hakları örgütleri, Ben-Gvir'in Bakanlığı döneminde İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere yönelik sistematik işkencenin arttığını ve şartların kötüleştiğini aktarıyor.