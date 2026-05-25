İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan hayvanlık itirafı: İsrail toplumu canavarlaşıyor

Batı Kudüs'te düzenlenen bir programda konuşan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog , İsrail toplumunun kenar mahallelerinden merkeze doğru hareket eden bir " canavarlaşma / hayvanileşme " süreciyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bütün dünyanın tepkisine rağmen Gazze'deki soykırım saldırılarından geri adım atmayan, imzaladığı ateşkes anlaşmalarına uymayan İsrail devletinin ve halkının tavrı iç kamuoyunda da rahatsızlık oluşturuyor.

Toplumda korkunç bir vahşetin yayıldığını vurgulayan Herzog, fanatik Yahudilerin Müslüman ve Hristiyan Filistinlilerin kutsallarını hedef aldığını, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailli çetelerin saldırılarının korkunç düzeyde arttığını dile getirdi.

"HAYVANLAŞIYORUZ"

Söz konusu vahşetin çevreden merkeze doğru yerleşmeye başladığına işaret eden İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, "İsrail toplumunun kenar mahallelerinde korkunç bir canavarlaşma süreci yaşanıyor. Tutuklanan ve sorgulananların hiçbir hakkı olmadığını düşünen bir avuç insanın vahşi davranışlarına maruz kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

FAŞİST İTAMAR ÜSTÜNE ALINDI

Herzog'un hayvanlaşma itirafı, İsrail hükümetinin koalisyon ortakların rahatsız etti.

Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan ve İsrail tarafından uluslararası sularda hukuk dışı şekilde alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muameleyi öven Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail devletinin yüz binlerce vatandaşını canavar olarak nitelendiren bir cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı görevine layık değildir." iddiasında bulundu.