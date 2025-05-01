Trabzon’da boşu yok

Trabzonspor'un devre arasında Shakhtar'dan 6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Oleksandr Zubkov iç sahadaki performansıyla dikkatleri çekti. Ukraynalı kanat oyuncusu Papara Park'ta oynanan lig maçlarında Rizespor'a karşı 2, Hatayspor, Göztepe ve Alanyaspor maçlarında 1'er gol atarken, Türkiye Kupası'nda da Bodrum FK ve Göztepe karşılaşmalarında da 1'er gol sevinci yaşadı.



Ukraynalı futbolcu ayrıca ligde oynadıkları Gaziantep FK ve Alanyaspor maçlarında da 1'er asist yaptı. Trabzonspor formasıyla çıktığı 14 maçta 7 gol, 2 asist yapan yıldız futbolcu Kasımpaşa maçında atacağı gol veya yapacağı asistle takımına deplasmandaki ilk skor katkısını sağlamak istiyor.



TEKKE KASIMPAŞA'YI EZBERLİYOR

Ligde 4.sıradaki Beşiktaş ile aradaki farkı 7 puana indiren Bordo-Mavililer Kasımpaşa maçına odaklanmış durumda. İki günlük iznin ardından dün bu maçın hazırlıklarına start veren Karadeniz ekibinde teknik direktör Fatih Tekke, Kasımpaşa'yı mercek altına aldı. Evindeki son 8 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Kasımpaşa'yı devirmenin planını yapan Tekke ve ekibi, rakibin son maçlarını detaylı şekilde inceleyerek zaaflarını ve güçlü yönlerini tespit etmeye çalışıyor. Genç teknik adam tespitlerini antrenmanlarda uygulamalı olarak çalışacak.



FOLCARELLİ SEFERBERLİĞİ

Bordo-Mavililer'in ligde Adana Demirspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve sahalardan 3 hafta uzak kalacağı belirtilen Folcarelli'nin ligdeki Kasımpaşa ve Galatasaray derbilerinde forma giymesi beklenmiyor. Sağlık ekibinin Fransız orta saha oyuncusunu 14 Mayıs'ta Galatasaray ile oynanacak kupa finaline yetiştirmek için büyük çaba sarf ettiği öğrenildi.



HASRETİ DİNDİRMEK İSTİYOR

Alanyaspor zaferiyle bu sezon ligde ilk kez üst üste 3 maç kazanan Bordo-Mavililer, Kasımpaşa maçını da kazanması halinde 117 hafta sonra ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Fırtına, en son Abdullah Avcı yönetiminde 2021-2022'de 5 maçlık seri yakalamıştı.

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