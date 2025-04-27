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Mourınho Gaziantep galibiyeti sonrasında 3 puandan çok maçın hakemiyle ilgili konuştu!

Portekizli hoca hakem kararlarından korkmak için çok fazla nedenleri olduğunu söyleyerek, “Bu sezon canımız çok yandı. İsmail Yüksek’i o nedenle çıkardım” dedi F.Bahçe Teknik Direktörü risk alarak maçı kazandıklarını ifade ederek, “Oyuncularımın performansından memnunun sağlam kalmayı başardılar” ifadesini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Nisan 2025
Mourınho Gaziantep galibiyeti sonrasında 3 puandan çok maçın hakemiyle ilgili konuştu!

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Gaziantep FK maçından sonra yine hakemlere yüklendi. Portekizli hoca, "3. dakikada sarı kart gördüğünüzde bu durum sizi kısıtlıyor. İsmail'i ilk yarıda çıkartmak istemedim ama sonrasında değişiklik yapmak zorunda kaldım. Hakem kararlarından korkmak için çok fazla nedenimiz var. Bugün yine canımızın yandığını hissettik. O yüzden İsmail'i çıkardım" dedi.

KARARLAR ALEYHİMİZEYDİ
Risk alarak galibiyeti hak ettiklerini vurgulayan Jose Mourinho, "Biz ofansif mentaliteye sahip bir takımız maçlara her zaman oyun kurarak risk alarak başlıyoruz. Oyuncularımın performansından memnunum. Kritik kararlar bizim aleyhimizeydi ama oyuncularım ayakta kalmayı başardı. Benim her zaman umudum bir sonraki maçı kazanmaktır. Bu daima böyle olmuştur" ifadesini kullandı. Jose Mourinho maç oynanırken görüntü çeken kameramanla şakalaştı.

KALAN 5 MAÇI KAZANACAĞIZ
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek maçtan sonra, "Kalan 5 maçı da iyi oyunla kazanmak istiyoruz. Sezonu 5 galibiyetle kapatmak istiyoruz. Hocamız bugün bana şans verdi. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Güzel bir mücadele gösterdik" diye konuştu.

FİLİP KOSTİC DERBİDE CEZALI
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada sarı kart gördü. Daha önce 3 sarı kartı olan Sırp futbolcu bu nedenle sarı kart cezalısı durumuna düştü. Kostic, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'la oynayacağı karşılaşmada takımındaki yerini alamayacak.

3 POZİSYON MAÇA DAMGASINI VURDU
Dzeko'ya Semih'in yaptığı hareket, En-Nesyri'nin golünün iptali ve F.Bahçe'nin VAR'la kazandığı penaltı çok tartışıldı
Fenerbahçeli futbolcular Dzeko ile Semih Güler arasında 7.dakikada yaşanan pozisyon sonrasında penaltı itirazında bulundu. En Nesyri'nin 56'da attığı golün VAR kararıyla iptali ikinci tartışılan pozisyon oldu. Ayrıca 65'te En- Nesri ile Viana arasında yaşanan pozisyona VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı verildi.

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