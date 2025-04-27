Derbinin kozu Raf Silva: Fenerbahçe maçını bekliyor!

Rafa Silva kalitesiyle farkını ortaya koyuyor... Portekizli yıldız, kötü giden sezonda takımının oynadığı tüm kulvarlarda skor katkısı yaptı. Büyük maçlarda etkili oynayan yıldız futbolcu, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde de Beşiktaş'ın en büyük kozu olacak. Rafa, Galatasaray'a karşı sezon başında oynanan Süper Kupa maçında 1 gol ve 1 asistle oynarken ligdeki karşılaşmada ise 1 gollük performansa imza atmıştı.



Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'a 1 asist; Bilbao'ya 1 gol-2 asist yapmıştı. Süper Lig'de Trabzonspor ağlarını 1 kez sarsan 31 yaşındaki futbolcu, Kadıköy'de pazar günü Sarı- Lacivertliler ile oynanacak mücadeleyi büyük bir iştahla bekliyor. Öte yandan yıldız 10 numara, son oynanan Hatayspor karşılaşmasında ligde 10. kez gol sevinci yaşamış oldu. Portekizli futbolcunun Avrupa Ligi elemeleri ve grup aşamasında 10 müsabakada 3, Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada 2 ve Süper Kupa'da da 1 golü bulunuyor. Tecrübeli oyuncu Siyah-Beyazlı forma ile 44 resmi maçta 16 gol atarak 12 asist yaptı. 3845 dakika sahada kalan Silva, istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor.



SOLSKJAER FARK YARATTI

Beşiktaş'ı altıncı sırada devralan Ole Gunnar Solskjaer, kendi yönetiminde 12 lig maçında topladığı 21 puanla takımı üçüncü sıraya yükseltti. 12 lig maçında 20 gol atılarak 12 gol yenildi. Ayrıca Trabzonspor ve Galatasaray derbileri kazanıldı. Ekibiyle birlikte dört elle işine sarılan Norveçli hoca, Siyah-Beyazlı takımı ayağa kaldırdı... Süper Lig'in ilk yarısında sezona havlu atan ve Avrupa potasının bile bir hayli uzağında kalan Beşiktaş, 19 Ocak'ta göreve başlayan Norveçli çalıştırıcıdan sonra adeta küllerinden doğdu. Kartal'da umutlar tükenmişken pozitif enerjiyle kötü hava dağıtıldı...



MERT GÜVEN VERİYOR

Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de Hatayspor'u 5-1 yendiği maçta iki önemli kurtarışa imza atan Mert Günok, kalede takımına çok güven veriyor. 36 yaşındaki eldiven, 66'da Görkem Sağlam'ın 74'te de Boutobba'nın şutunu kurtarmıştı.

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