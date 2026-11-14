COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Türkiye Platformu Duyurusu ve Uluslararası Kuruluşlarla İmza Töreni'nde konuştu. Kurum, dünyanın farklı ülkelerinden gelen temsilcilerle ortak geleceğin sorumluluğunu paylaştıklarını söyledi.

"Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansman Faaliyeti (SURFF) kapsamında Türkiye Dirençli Şehirler Ülke Platformu'nun kuruluşunu duyuruyoruz. İLBANK koordinasyonunda, platform Dünya Bankası ve UN-Habitat'ın desteği, uluslararası paydaşların katkısıyla şekillenecek. Dünya Bankası ile Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi kapsamında 191 milyon avroluk alt kredi anlaşmasını imzaladık. Bu proje kapsamında Konya'daki Meke Gölü'ne her yıl yaklaşık 1,2 milyar litre suyu kazandırmayı hedefliyoruz. Bu miktarın yaklaşık 480 olimpik yüzme havuzunu doldurabilecek büyüklüğe karşılık geliyor. Beyşehir Gölü'nde yaklaşık 5 bin hanenin günlük yaşamından kaynaklanan atık suları arıtılarak, yılda 712 milyon litre suyu güvenli biçimde tabiata kazandıracağız.

COP31 kapsamındaki çalışmaların beşinci gününde finansman konusunun ele alındığını belirten Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede artık uygulama aşamasına geçilmesi ve somut sonuçlar elde edilmesi gerektiğini ifade etti. Bakan Murat Kurum, yerel yönetimlerin iklim değişikliğinin etkilerini doğrudan yaşayan kurumlar olduğuna dikkati çekti.

Dünya Bankası ile yaklaşık 700 milyon avro büyüklüğündeki Su Güvenliği ve Verimliliği Projesi kapsamında ise içme suyu şebekelerindeki kaçakların azaltılmasını, kanalizasyon, yağmur suyu ve atık su arıtma yatırımlarının geliştirilmesini planlıyoruz. Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile geliştirilen işbirliği modeliyle belediyelerin uluslararası finansmana erişimi açısından yeni imkânlar sunacağız. IFC, belediyelerimize doğrudan finansman sağlarken İLBANK, garanti ve teknik destek mekanizmalarıyla sürece katkı verecek.

8 ilde hayata geçirilmesi hedeflenen projeyle temiz enerji üretimi artırılacak.

186 MEGAVAT GÜCÜNDE ENERJİ SANTRALLERİ

Avrupa Yatırım Bankası ile Şehir İklim Finansman Fonu kapsamında kurulacak işbirliği sayesinde İLBANK'ın iklim dostu kentsel altyapı yatırımlarını hazırlama, değerlendirme ve finansmana erişim kapasitesini güçlendireceğiz. Asya Kalkınma Bankası ile 150 milyon avroluk Yenilenebilir Enerji Projesi'ni de kamuoyuyla paylaşıyoruz. Hatay, Malatya, İstanbul Bağcılar, Tokat, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin'de toplam 186 megavat gücünde güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin kurulmasını planlıyoruz.

Bu yatırımlarla yılda yaklaşık 320 milyon kilovatsaat temiz enerji üretilecek, 120 bin ton sera gazı emisyonunun önüne geçilecek ve yaklaşık 150 bin hanenin elektrik tüketimine karşılık gelen enerji üretilecek. Çevresel faydanın yaklaşık 6 milyon ağaca eş değer olması, aynı zamanda yaklaşık 800 milyon litre su tasarrufu sağlanmasını öngörüyoruz."

"KÖRFEZ'DE İNANILMAZ FARK HİSSEDİLECEK"

COP31'e katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Uluslararası finans kuruluşları ile belediyeleri buluşturan girişim yerel yönetimler için önemli bir fırsat. Fransız Kalkınma Bankası ile imzalanan protokolle İzmir Körfezi'nin temizliği için önemli bir finans destek sağlandı. Dip taraması konusunda çok daha büyük bir hedefle çok daha hızlı ilerleyen bir çalışma yapılacak. Bunun sonuçlarını çok kısa zamanda göreceğiz. Birkaç sene içerisinde Körfez'de gerçekten inanılmaz fark hissedilecek" dedi.

HABER: ERDOĞAN ÖZTÜRK