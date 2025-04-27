Ali Koç’tan flaş açıklamalar: Camiaya seslendi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu olarak görevlerinin başında olduklarını söyledi. Koç, "Mücadelemize devam edeceğiz. Fenerbahçemiz, her krizde yönetim değiştirecek bir kurum değildir" dedi. Koç kendi statlarında kaybettikleri puanlarla şampiyonluk şanslarının sekteye uğradığını söyleyerek, "Çalışıp bu sıkıntıları gidermek zorundayız. Henüz yapacak işlerimiz var. Kulübümüze çağ atlatacak projeleri yarım bırakacak, terk edecek lüksünde değiliz"dedi.



JOSE MOURINHO KALACAK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu süreçte çok üzüldüklerini ve üzdüklerini söyleyerek, "Yıprandık, hayal kırıklıkları yaşattık. Ama sizler 2 sene sonra, 'İyi ki bu adamlar tırsmadılar, baskıyla kaçmadılar, iyi kaldılar diyeceksiniz" dedi. Mourinho ile 2 yıllık sözleşme yaptıklarını belirten Ali Koç, "Hoca konusunda istikrardan yanayız. Bu nedenle kendisiyle devam edeceğiz" ifadesini kullandı.



BORÇ 19 MİLYAR 206 MİLYON TL

Fenerbahçe'nin konsolide borcunun 28 Şubat 2025 itibarıyla 19 milyar 206 milyon TL (508 milyon Euro) olduğu açıklandı. Bu arada 1 Haziran 2024- 28 Şubat 2025 itibarıyla 815 milyon TL kar elde edildiği bildirildi.



ÜMİT ÖZAT'LA GERGİNLİK YAŞANDI

Fenerbahçe ve milli takımın eski futbolcularından Ümit Özat ile başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp yan yana geldikleri bir esnada tartışma yaşandı. Özat, "Taraftarlar bizim yüzümüzden Fenerbahçeli oluyor, senin yüzünden mi oluyor? Sen mi top oynadın bu kulüpte, bir lira para vermedin" diyerek Kutlualp'e sataştı. Başkan adayı Kutlualp ise, "Sen de oynadıysan paranı aldın' dedi. 2 taraf daha sonra birbirinden uzaklaştı.



HAKAN KUTLUALP BAŞKANLIĞA ADAY

Eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp olağanüstü genel kurul çağrısı yaparak başkan adaylığını açıkladı. Kutlualp, "Bugün kalkıp da ben bu 7 seneyi eleştirip de anlatıp da insanları üzmek niyetinde değilim. Futbol niyetler üzerinden değerlendirilen bir şey değil. Bu sezon sonunda rakibimiz ile aramızda şampiyonluk farkının 6'ya çıkma tehlikesi var. 5. yıldızı takma travmasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu aradaki farkı Fenerbahçe camiasının kolay kolay kaldırabileceğine inanmıyorum. Hemen 3-4 şampiyonluk yaşamalıyız. Sıkıntılar gerçekten çok büyük. Eğer önlem alınmazsa daha da büyür" ifadesini kullandı.

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