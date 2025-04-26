Tekke: İstediğim şey cesaret

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, futbolcularından en çok istediği şeyin cesaret olduğunu söyledi. Tekke "Yenilsen bile ayağa kalk, mücadeleye devam et" mesajı verdi. Trabzonspor Dergisi'ne konuşan Bordo- Mavili takımın hocası Tekke, hayatının birçok alanında mükemmeliyetçi olduğunu ancak bunun futbolun doğasıyla her zaman örtüşmediğini vurguladı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, kendi dönemindeki futbol sistemi ile bugünkü yapı arasında ciddi farklar olduğunu dile getirdi.



FIRTINA'DA ARA YOK

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi eleyen Trabzonspor'da finale yükselmenin sevinci yaşanırken gözler Süper Lig'e çevrildi... Bordo-Mavililer yarın saat 16.00'da sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Dün ara vermeden hazırlıklara başlayan Fatih Tekke'nin öğrencileri, bugün mesaiyi bitirerek zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.

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