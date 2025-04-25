Trabzonspor kupa yarı finalinde Göztepe’yi 2 golle geçerek adını finale yazdırdı!

Trabzonspor kupada adını finale yazdırdı. Bordo-Mavililer-Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 yenerek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. 6'da ceza sahasında topla buluşan Ogün'ün vuruşunda top az farkla auta gitti. 31'de Nwakaeme'nin ortasında Banza'nın yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti. 45+2'de Malheiro'nun ortasında Nwakaeme'nin topa dokunuşundan sonuç çıkmadı.

PENALTIYI ARDA KURTARDI

İkinci yarının 50. dakikasında Nwakaeme'nin vuruşunda top Heilton'dan sekti. Cihan Aydın önce penaltı kararı verdi ancak ofsayt nedeniyle karar iptal edildi. Ancak VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı çıktı. Banza'nın 55'te kullandığı penaltıyı Arda kurtardı. 78'de Banza'nın kafayla indirdiği topa şık bir vuruş yapan Ozan Tufan Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. 89'da Zubkov topu ağlara göndererek Trabzonspor'un kupada finale çıktığını ilan etti: 2-0.

DOĞAN: HAKEMLERE SADECE GÜLÜYORUM

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hakemler hakkında artık çok şeyler söylemek istemediğini ifade etti. Doğan, "Sadece gülüyorum. Komik bir durum. Söyleyeceğimiz her şeyi söyledik. Allah akıl fikir versin" dedi. Doğan kupa finali için yabancı hakem istediklerini ama TFF'nin bunu kabul etmediğini sözlerine ekledi.

PENALTI KARARI DOĞRUYDU

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Nwakaeme penaltı pozisyonuyla ilgili olarak, "Pozisyonun içindeki oyuncu bendim. Penaltı olduğundan emindim. Neticesinde penaltı verildi. Günün sonunda kazandık ve finaldeyiz" ifadesini kullandı.



PAPARA PARK'TA AHMET UNUTULMADI

Göztepe ile karşılaşan Trabzonspor maç öncesinde anlamlı bir harekete imza attı. Seremonide sahaya çıkan çocuklar vefat eden Mattia Ahmet Minguzzi'yi anmak için göz altlarına siyah boya sürdü. Sosyal medya "Unutulmayacak gözündeki izi" ifadeleri kullanıldı.