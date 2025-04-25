PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor kupa yarı finalinde Göztepe'yi 2 golle geçerek adını finale yazdırdı!

Bordo-Mavililer, 55’te Banza ile penaltıdan yararlanamadı. Buna rağmen moral bozmadan rakibine sahayı dar etti. Ozan Tufan 78’de attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Zubkov 89’da farkı ikiye çıkararak Trabzonspor’un zaferini perçinledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Nisan 2025
Trabzonspor kupa yarı finalinde Göztepe’yi 2 golle geçerek adını finale yazdırdı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor kupada adını finale yazdırdı. Bordo-Mavililer-Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 yenerek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. 6'da ceza sahasında topla buluşan Ogün'ün vuruşunda top az farkla auta gitti. 31'de Nwakaeme'nin ortasında Banza'nın yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti. 45+2'de Malheiro'nun ortasında Nwakaeme'nin topa dokunuşundan sonuç çıkmadı.

PENALTIYI ARDA KURTARDI
İkinci yarının 50. dakikasında Nwakaeme'nin vuruşunda top Heilton'dan sekti. Cihan Aydın önce penaltı kararı verdi ancak ofsayt nedeniyle karar iptal edildi. Ancak VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı çıktı. Banza'nın 55'te kullandığı penaltıyı Arda kurtardı. 78'de Banza'nın kafayla indirdiği topa şık bir vuruş yapan Ozan Tufan Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. 89'da Zubkov topu ağlara göndererek Trabzonspor'un kupada finale çıktığını ilan etti: 2-0.

DOĞAN: HAKEMLERE SADECE GÜLÜYORUM
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hakemler hakkında artık çok şeyler söylemek istemediğini ifade etti. Doğan, "Sadece gülüyorum. Komik bir durum. Söyleyeceğimiz her şeyi söyledik. Allah akıl fikir versin" dedi. Doğan kupa finali için yabancı hakem istediklerini ama TFF'nin bunu kabul etmediğini sözlerine ekledi.

PENALTI KARARI DOĞRUYDU
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Nwakaeme penaltı pozisyonuyla ilgili olarak, "Pozisyonun içindeki oyuncu bendim. Penaltı olduğundan emindim. Neticesinde penaltı verildi. Günün sonunda kazandık ve finaldeyiz" ifadesini kullandı.

PAPARA PARK'TA AHMET UNUTULMADI
Göztepe ile karşılaşan Trabzonspor maç öncesinde anlamlı bir harekete imza attı. Seremonide sahaya çıkan çocuklar vefat eden Mattia Ahmet Minguzzi'yi anmak için göz altlarına siyah boya sürdü. Sosyal medya "Unutulmayacak gözündeki izi" ifadeleri kullanıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İstanbul’da kentsel dönüşüme CHP engeli! 5 ilçede tam 43 dava açtılar
Bakan Ersoy’dan Turkuvaz Medya Merkezi’ne ziyaret! Dünya turizmindeki hedefi açıkladı: İlk 3
Borsa İstanbul
Çalışmayana çift maaş: İşini kaybedenlere işsizlik maaşının yanında meslek eğitim kursu ödeneği! Nasıl başvuruluyor?
İstanbul’da her 5 yapıdan 1’i S.O.S veriyor! Tek çare kentsel dönüşüm
Başkan Erdoğan Türk Kızılay’a kurban bağışı yaptı
İdefix
37 bin sağlık personeli alınacak! Müjdeyi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu canlı yayında verdi
Kupa Fırtına’nın DNA’sında var! Trabzonspor - Göztepe: 2-0 | MAÇ SONUCU
CANLI | İstanbul’da deprem fırtınası! Artçılar devam ediyor | AFAD büyüklüğü açıkladı: 3,7 büyüklüğünde deprem
ÖZEL | Göztepe taraftarlarından Trabzon halkına övgü dolu sözler! Keşke her deplasman Trabzon gibi olsa
Vurgun ’eko’sisteminde pasta bölünecek kavgası! Murat Abbas’ın itiraflarına bir de böyle bakın: Necati Özkan - Murat Ongun savaşı
Başkan Erdoğan’dan deprem üzerinden siyasi rant peşinde koşanlara çağrı: Laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyma zamanıdır
CHP’nin olağanüstü kurultayına iptal davası! TAKVİM duruşma tutanağına ulaştı: Özgür Özel görevden alınsın Kılıçdaroğlu ve ekibi gelsin
Murat Abbas itirafçı olup sır toplantıyı ifşa etti! Gözaltına alınan Murat Ongun’un avukatı hakkında karar verildi
CHP’li Altıeylül Belediyesi’nden skandal: 23 Nisan’da çocukların gözü önünde direk dansı yaptırıldı
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu duyurdu: İstanbul’da deprem hangi ilçede ne kadar hissedildi?
İstanbul depremi sonrası GSM hatları neden çöktü? Bakan Uraloğlu açıkladı: Yüzde 75’ini karşıladık
Papa Franciscus’un son anları! Ölmeden önce ne istedi? Doktoru anlattı
Terörsüz Türkiye için hukuki zemin! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti görüştü: PKK ne zaman silah bırakacak?