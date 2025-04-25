Süper Lig’de 33. haftanın hakemleri belli oldu! Liderin maçına Altay

Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı. Lider Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynayacağı maçta Çağdaş Altay düdük çalacak.
33. HAFTA HAKEMLERİ
BUGÜN
20.00 Beşiktaş-Hatay: Adnan D.Kayatepe
YARIN
16.00 Sivas-Antalya: Burak Pakkan 19.00 Bodrum-Samsun: Yasin Kol 19.00 Gaziantep-F.Bahçe: Direnç Tonusluoğlu
27 NİSAN PAZAR
16.00 Trabzon-Alanyaspor: Ali Şansalan 16.00 Konya-A.Demir: Arda Kardeşler 19.00 Kayseri-Ç.Rize: Atilla Karaoğlan 19.00 Eyüp-G.Saray: Çağdaş Altay
28 NİSAN PAZARTESİ
20.00 Göztepe-Başakşehir: Kadir Sağlam