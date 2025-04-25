Fatih Tekke Göztepe maçının ardından konuştu: Hak edilmiş bir galibiyet aldık

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Zor bir maç olacağını biliyordum. Hak edilmiş bir galibiyet aldık. Hepimize armağan olsun. 45 gündür çalıştığımız bazı şeyler oldu. Oyuncularım elinden geleni yaptı. Gayet iyi bir oyun ortaya koyduk. 45 günde 7 maça çıktım ve 5 galibiyet aldık. Çalışmaya devam. Daha iyi olmaya çalışacağız. Şu anda iyi gidiyoruz. Hafta sonunda bir maçımız var. Alanyaspor önünde de kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.

G.Saray ile oynayacakları final maçına da değinen Tekke, "Biz duygu ve oyun olarak bu maça hazırlanacağız" ifadesini kullandı.