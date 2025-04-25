Anadolu Efes Atina’dan zaferle dönüyor!

Anadolu Efes, Panathinaikos'a konuk oldu. OAKA'da oynanan mücadelede Anadolu Efes üç set boyunca geride götürdüğü maçta, Panathinaikos'u 79-76 mağlup etti ve seride durumu 1-1'e getirdi.

Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan takım adını dörtlü finale yazdıracak. Lacivert- Beyazlılar, bir ara Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos karşısında 15 sayı geri düşmesine rağmen 10 sayı geride girdiği son çeyrekte vitesi yükselterek Shane Larkin'in etkili oyunuyla seriye denge getirdi ve avantajı kaptı.