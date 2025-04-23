Torreira’dan kariyer rekoru

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira savunmanın ardından hücumun da vazgeçilmez oyuncularından biri konumunda. 29 yaşındaki yıldız oyuncu kariyerindeki en fazla gole katkı yaptığı yılı yaşıyor. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ağlarını havalandıran Torreira, bu sezon 4. golüne ulaştı. Uruguaylı futbolcu bu sezon 7 asist yaptı. Torreira bu sezon 2 gol daha atması halinde kariyerinde en çok gol attığı sezonu da yaşayacak. 2028'e kadar yeni sözleşme imzalanan oyuncu, Sarı-Kırmızılı takıma performansı ile büyük katkı veriyor.

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