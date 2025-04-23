Fırtına 10’u istiyor!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında Göztepe'yi mağlup ederek tarihindeki 17. finaline yükselmeyi hedefliyor. 1974-1975 sezonunda Süper Lig'e yükseldiği ilk yılında Türkiye Kupası'nda finale çıkan Karadeniz ekibi, bugüne kadar 16 finalin 9'unda mutlu sona ulaştı.



İlk kupasını 1976-1977 sezonunda Beşiktaş'ı mağlup ederek kazanan Bordo-Mavililer; 1977- 1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020'de ise Alanyaspor karşısında kupayı müzesine götürdü.



Geçtiğimiz sezon finalde Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşan Trabzonspor, mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı. Futbolculuk kariyerinde Türkiye Kupası'nı 3 kez kazanan teknik direktör Fatih Tekke de teknik adamlık kariyerinin ilk kupasını kazanmak istiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN