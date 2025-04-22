Xhaka’da flaş gelişme!

Galatasaray'ın bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Bayer Leverkusen'in İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Sacha Tavolieri, Bayer Leverkusen'den ayrılmayı ciddi şekilde düşünen 32 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın teklifinin kariyerinin son büyük mali fırsatlarından biri olduğunun farkında olduğunu, Leverkusen'in de oyuncunun takıma yaptığı katkılardan ötürü düşük bir bonservis bedeliyle ayrılmasına sıcak baktığını öne sürdü. Bu sezon Alman ekibiyle 46 maça çıkan deneyimli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Xhaka'nın kontratı 2028 yılında sona erecek.

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