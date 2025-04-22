Vaclav Cery’ye kanca!

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, kanatlara mutlaka transfer istiyor. Beşiktaş'ın listesindeki isimlerden biri Vaclav Cerny. Rangers'ta forma giyen Çek yıldız, Fenerbahçe maçlarında oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekmişti. 27 yaşındaki futbolcunun bonservisi Wolfsburg'da. Sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Bonservis bedeli 9 milyon Euro. Bu sezon İskoç ekibi ile 47 maçta forma giyen Çek yıldız, 17 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.



15 PUANLIK KAYIP

BEŞİKTAŞ ligde öne geçtiği maçlarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor. Kartal, öne geçtiği 6 maçta 15 puan bıraktı. Son olarak Göztepe maçında öne geçti ama puan bıraktı.

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