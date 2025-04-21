Kocaelispor 11 yılda amatörden Süper Lig’e yükseldi!

Önceki gün Boluspor'un Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenmesiyle Kocaelispor'un Süper Lig'e çıkması kesinleşmişti... 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Yeşil-Siyahlılar, dün Esenler Erok deplasmanında 3-1 yenilse bile tarihi bir olaya çoktan imza atmış oldu.

Bir zamanlar devleri dize getiren Kocaelispor, 2013-14 sezonunda 3. Lig'e veda ederek tarihinde ilk kez amatör kümeye düşmüştü. Transfer tahtası kapalı; kadro yorgun, umutlar tükenmişken tribünler yine dolmuştu. Asla pes etmeyen, armasını satmayan, mazisine sahip çıkan Yeşil-Siyahlılar, tüm acılara dayanarak inadına mücadele etti.

Amatör kümeden Süper Lig'e uzanan bu efsanevi yolculuk, sadece bir futbol kulübünün değil, bir şehrin yeniden ayağa kalkmasının diriliş hikayesi olarak dünya futbol tarihine altın harflerle yazıldı. Öte yandan takımı 18. haftada İsmet Taşdemir'e emanet eden Kocaelispor, 17. haftada yerleştiği liderlik koltuğunu bir daha hiç bırakmadı.