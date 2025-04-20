Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "Olumlu olan tek şey 3 puan"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Adana Demirspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Tekke, "Konuşulacak bir şey yok. Olumlu olan tek şey 3 puan. Oynanmamış bir maç ama kazanılmış 3 puan olarak görelim. Bu kadar top kaybıyla oynamamız mümkün değildi. Havadan dolayı enteresan bir durum vardı. 3 puan değerli. Perşembe günü önemli bir maç olacak. Folcarelli'yi kaybettik. Arka adalesiyle ilgili bir problem olduğunu söylediler. Göztepe maçı zor görünüyor" diye konuştu.

TRABZONSPOR'DA FOLCARELLİ ŞOKU

Maça ilk 11'de başlayan bordo-mavililerin Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 34. dakikada Folcarelli'nin yerine oyuna Ozan Tufan'ı dahil etti.