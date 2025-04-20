Alman medyası iddia etti! Galatasaray Granit Xhaka ile görüşme gerçekleştirdi

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da, transfer listesinde yer alan isimlerden birinin de Leverkusen'in İsviçreli yıldızı Granit Xhaka olduğu iddia edilmişti. Alman medyasından Sky De, "Galatasaray, Granit Xhaka'yı transfer etmek için yoğun şekilde çalışıyor. Taraflar arasında ilk görüşmeler başladı" başlıkı yeni bir haber yayınladı.

Haberde "Galatasaray, Granit Xhaka'ya göz dikti. İsviçreli sporcuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor. Xhaka, menajerleri ve Galatasaray arasında ilk görüşme gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta, aracı olarak görev yapan futbolcu menajeri Mehmet Eser, transferi görüşmek üzere üzere İstanbul'a gitmişti" ifadeleri kullanıldı. Bu arada Bayer Leverkusen'in 32 yaşındaki oyuncuyu kadroda tutmak istediği belirtildi. Xhaka'nın kulübüyle sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.