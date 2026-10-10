Bu kapsamda, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı dönemde TMMOB Şehir Plancıları Odası 4 ilçede 13 dava, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li siyasetçiler de 5 ilçedeki dönüşüm projelerine karşı toplam 43 dava açtı.

Türkiye ve İstanbul özelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hükümet ve AK Partili ilçe belediyelerinin kentsel dönüşüm çalışmaları her geçen gün hız kazanırken, kentteki dönüşüme takoz siyaseti yapan CHP -Yeni Parti zihniyeti her yıl yeni acı tablolar eklemeye devam ediyor.

Tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu verdiği sözleri tutmadı (Foto: Takvim Foto Arşiv)

İBB'nin deprem bütçesi ise toplam bütçesine göre her geçen yıl azalırken, 100 bin konutun dönüşüm vaadi ise tamamen unutuldu. Maltepe'deki kentsel dönüşüm teklifi ise "Nüfusu artırır" gerekçesiyle İmamoğlu yönetimi tarafından reddedildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümet ve AK Partili ilçe belediyeleri kentsel dönüşüme her geçen gün hız verirken, CHP'li siyasetçiler ise siyasi rantları uğruna vatandaşların kentsel dönüşüm ile depreme ve afetlere karşı güvenli binalara, dairelere geçmesini engelliyor.

Maltepe Cevizli Mahallesi'nde önceki gün 7 katlı binanın ilk 3 katında meydana gelen yapısal çökme sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise enkazdan çıkarılarak tedavi altına alındı. Yaşanan acı olay, riskli yapıların yenilenmesinin ve vatandaşların depreme dayanıklı binalarda yaşamasının önemini bir kez daha ortaya koydu.