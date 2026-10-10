Maltepe’deki çöküşün altında CHP-Yeni Parti'nin takoz siyaseti çıktı: Ekrem İmamoğlu’nun kentsel dönüşüm sicili! 5 ilçede 43 dava
İstanbul Maltepe'de çöken bina, kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Beş canımızı kaybettiğimiz elim olay, CHP ve Yeni Parti ortaklığındaki kentsel dönüşüm barikatını da bir kez daha hatırlattı. TMMOB Şehir Plancıları Odası 4 ilçede 13 dava, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li siyasetçiler de 5 ilçede dönüşüm projelerine karşı toplam 43 dava açtı.
Türkiye ve İstanbul özelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hükümet ve AK Partili ilçe belediyelerinin kentsel dönüşüm çalışmaları her geçen gün hız kazanırken, kentteki dönüşüme takoz siyaseti yapan CHP-Yeni Parti zihniyeti her yıl yeni acı tablolar eklemeye devam ediyor.
Bu kapsamda, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı dönemde TMMOB Şehir Plancıları Odası 4 ilçede 13 dava, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li siyasetçiler de 5 ilçedeki dönüşüm projelerine karşı toplam 43 dava açtı.
İBB'nin deprem bütçesi ise toplam bütçesine göre her geçen yıl azalırken, 100 bin konutun dönüşüm vaadi ise tamamen unutuldu. Maltepe'deki kentsel dönüşüm teklifi ise "Nüfusu artırır" gerekçesiyle İmamoğlu yönetimi tarafından reddedildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümet ve AK Partili ilçe belediyeleri kentsel dönüşüme her geçen gün hız verirken, CHP'li siyasetçiler ise siyasi rantları uğruna vatandaşların kentsel dönüşüm ile depreme ve afetlere karşı güvenli binalara, dairelere geçmesini engelliyor.
Maltepe Cevizli Mahallesi'nde önceki gün 7 katlı binanın ilk 3 katında meydana gelen yapısal çökme sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise enkazdan çıkarılarak tedavi altına alındı. Yaşanan acı olay, riskli yapıların yenilenmesinin ve vatandaşların depreme dayanıklı binalarda yaşamasının önemini bir kez daha ortaya koydu.
DÖNÜŞÜM ENGELLENDİ
Ancak dönüşümün önündeki en büyük engelin CHP-Yeni Parti olduğu bir kez daha gün yüzüne çıktı. Yapı stoku bakımından riskli ilçeler arasında gösterilen Maltepe'de, dönüşümü teşvik amacıyla 2024 yerel seçimleri sürecinde önerge sunuldu.
Seçimlerin ardından Maltepe Belediye Başkanlığı görevine gelen CHP'li Esin Köymen tarafından söz konusu karar İBB'ye gönderildi. İBB ise nüfus artışı ihtimalini gerekçe göstererek meclis kararını reddetti. Köymen ise İBB'nin bu kararına karşı çıkmadı. Böylece dönüşümü teşvik amacıyla alınan tavsiye kararı, uygulamaya geçirilemeden engellendi.
Köymen, üç dönem TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Köymen'in bu görev döneminde TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul Esenler'de 2, Gaziosmanpaşa'da 7, Tuzla'da 2 ve Beyoğlu'nda 2 kentsel dönüşüm projesinin iptali amacıyla toplam 13 dava açtı.
5 İLÇEDE 43 DAVA
CHP-Yeni Partililer tarafından 5 ilçedeki kentsel dönüşüm projelerine karşı toplam 43 dava açıldı. Gaziosmanpaşa'da CHP'li belediye meclis üyeleri, kentsel dönüşüm çalışmalarının durdurulması amacıyla 9 dava açtı.
Esenler'de devam eden ve 60 bin konutu kapsayan Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesine dönemin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dava açtı.
Tuzla'da İBB ve CHP'li meclis üyeleri, kentsel dönüşüm projelerinin durdurulması ve iptali amacıyla toplam 8 dava açtı.
Beyoğlu'nda ise Tarlabaşı, Örnektepe ve Okmeydanı'ndaki kentsel dönüşüm projelerine karşı 7 dava açılırken, davalar nedeniyle projeler yıllarca geciktirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın örnek gösterdiği Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmaları da yargıya taşındı. Üsküdar'daki dönüşüm projelerine karşı 10 ayrı dava açıldı.
Beykoz Tokatköy'deki kentsel dönüşüm sürecinde de gerginlikler yaşandı. Bazı sol parti ve örgütlerin de dahil olduğu süreçte yola barikat kuruldu.
100 BİN KONUT SÖZÜNÜ TUTMADI
Eski İBB Başkanı İmamoğlu, 26 Eylül 2019'da Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Ekim 2019'da İBB Meclisi'nde deprem çalışmalarına ilişkin sunum yaptı. İmamoğlu, ekibiyle birlikte İstanbul'da 100 bin konut üreteceklerini açıkladı. Ancak aradan geçen 7 yılda yalnızca 11 bin konut üretilebildi.
"50 BİN TABUT BİNA VAR"
Maltepe'deki çökme olayının ardından değerlendirmelerde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak, İstanbul genelindeki riskli yapı stokuna dikkat çekti. Koçak, "Bütün ilçelerimizde, İstanbul ilçelerinde buna benzer 50 bin adet binamız vardır. Çünkü raporlandırmalar var buna ilişkin. İRAP raporları var, AFAD'ın raporları var, İstanbul Büyükşehir'in kentsel risk raporları var." ifadelerini kullandı.
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