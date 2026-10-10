Sosyal medyada yeni dönem başlıyor! Prof. Dr. Ali Murat Kırık sürece dair detayları A Haber'e anlattı
Sosyal medya kullanımı için getirilen yeni yaş sınırlamasıyla birlikte, kullanıcıları bekleyen yeni dönemin detayları da netlik kazanıyor. Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber'e konuştu: Yaş doğrulama mekanizmasının işleyişi, 15-18 yaş grubunu bekleyen kısıtlamaları, mevcut hesapların nasıl denetleneceğini ve sonsuz kaydırmanın yeni düzenlemeyle birlikte son bulacağını açıkladı. Düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihi ile kurallara uymayan platformlara uygulanacak yaptırımlar da dikkat çeken konular arasında yer aldı.
Sosyal medyaya getirilen yaş sınırlamasıyla ilgili merak edilen detayları Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber'e açıkladı. Yaş doğrulamanın e-Devlet üzerinden nasıl yapılacağından 15-18 yaş arasındaki kullanıcıları bekleyen kısıtlamalara, sonsuz kaydırmanın son bulacağına dair pek çok konuya açıklık getiren Kırık, mevcut hesapların durumuna ve kurallara uymayan platformlara uygulanacak yaptırımlara ilişkin de önemli bilgiler verdi.
"YAŞ DOĞRULAMA E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK"
Sosyal medya platformlarında yaş doğrulamasının nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin soru işaretlerini gideren Prof. Dr. Ali Murat Kırık, sistemin e-Devlet üzerinden işleyeceğini belirtti. Kırık, doğrulama esnasında kullanıcıların kişisel bilgilerinin platformlarla paylaşılmayacağını vurguladı:
"e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Yaş doğrulama belirteci ilgili platforma yüklenecek. Belirteçte sadece 15 yaşını doldurup doldurmadığı görülecek. Kişisel bilgiler yer almayacak. Doğrulama hesap açılışı sırasında istenecek ve her giriş yapıldığında tekrar sorulamayacak."
Kırık, Türkiye'ye geçici olarak gelen turistler için farklı bir doğrulama yönteminin uygulanacağını da belirterek, "Geçici olarak gelen turistler için pasaport üzerinden bir doğrulama istenecek." dedi.
15-18 YAŞ ARASINDAKİ KULLANICILARA HANGİ KISITLAMALAR GETİRİLECEK?
Yeni düzenlemeyle birlikte 15-18 yaş aralığındaki kullanıcıların sosyal medya hesaplarında çeşitli güvenlik ve gizlilik önlemleri uygulanacak.
Bu yaş grubundaki kullanıcıların hesaplarının gizli olacağını ve açık hesap seçeneğinin sunulmayacağını belirten Kırık, getirilecek kısıtlamalara ilişkin şu bilgileri verdi:
"15-18 yaş arası için hesaplar gizli olacak ve açık hesap seçeneği olmayacak. Takipçi ve takip edilen listeler görüntülenmeyecek, bu gizlilik açısından önemli. Görüldü bilgisi ve canlı yayın seçeneği olmayacak. Profil resmi ve paylaşımların ekran görüntüsü alınması engellenecek. Rehberimizdeki kişilerle entegrasyon yapılmayacak ve hesap başkalarına önerilmeyecek. Sonsuz kaydırma çocukların mentalini olumsuz etkiliyor. Kişiselleştirme seçeneği olmayacak, kişisel verilere erişim olmayacak."
MEVCUT SOSYAL MEDYA HESAPLARI NE OLACAK?
Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Türkiye'deki hesaplarda oturumların zaman zaman kapatılabileceğini belirtti.
Kullanıcıların yeniden giriş yaparken yaş doğrulamasını tamamlamaları gerekeceğini söyleyen Kırık, mevcut hesapların doğrulama sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'de yer alan hesaplar zaman zaman çıkış yapılıyor. Hesaplardan çıkış yapıldıktan sonra giriş yapmak için belirteci yüklemek zorunda kalacaksınız. Bu şekilde doğrulama yapılacak.
Anne baba belirteciyle açılan hesaplar suç olarak sayılacak.
"Harcama limitleri, özel ayarlar ebeveyn izinlerine bağlı olacak. Araçlar Türkçe olacak. Güvenlik doğrulaması olmayan araçlar devre dışı olacak.
DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Yeni düzenlemenin takvimine ve kurallara uymayan platformlara uygulanacak yaptırımlara ilişkin de bilgi veren Kırık, uygulamanın 1 Kasım 2026'da yürürlüğe gireceğini, platformlara gerekli düzenlemeleri tamamlamaları için ise 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındığını belirtti.
Mevcut hesaplarda da yaş doğrulamasının yapılması gerektiğini vurgulayan Kırık, düzenlemeye uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımları şöyle açıkladı:
"Bu uygulama 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Platformlara uygulama yapması için 31 Mart 2027'ye kadar bir mühlet tanımlandı. Mevcut hesapların yaş doğrulaması yapılmalı.
5651 yayınların düzenlenmesi kanununun uygulanmaması halinde, para cezası 30 gün içinde 10 milyon, diğer 30 gün içinde 30 milyon şeklinde uygulanacak.
Yine gerekli düzenlemeler yapılmazsa ilk etapta yüzde 50 bant daraltma, sonrasında yüzde 90 bant daraltma uygulanacak. En son komple bant daraltma uygulanacak."