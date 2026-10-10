Sosyal medyaya getirilen yaş sınırlamasıyla ilgili merak edilen detayları Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber'e açıkladı. Yaş doğrulamanın e-Devlet üzerinden nasıl yapılacağından 15-18 yaş arasındaki kullanıcıları bekleyen kısıtlamalara, sonsuz kaydırmanın son bulacağına dair pek çok konuya açıklık getiren Kırık, mevcut hesapların durumuna ve kurallara uymayan platformlara uygulanacak yaptırımlara ilişkin de önemli bilgiler verdi.

Sosyal medyada 15 yaş altı yasağı

"YAŞ DOĞRULAMA E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK"

Sosyal medya platformlarında yaş doğrulamasının nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin soru işaretlerini gideren Prof. Dr. Ali Murat Kırık, sistemin e-Devlet üzerinden işleyeceğini belirtti. Kırık, doğrulama esnasında kullanıcıların kişisel bilgilerinin platformlarla paylaşılmayacağını vurguladı:

"e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Yaş doğrulama belirteci ilgili platforma yüklenecek. Belirteçte sadece 15 yaşını doldurup doldurmadığı görülecek. Kişisel bilgiler yer almayacak. Doğrulama hesap açılışı sırasında istenecek ve her giriş yapıldığında tekrar sorulamayacak."

Kırık, Türkiye'ye geçici olarak gelen turistler için farklı bir doğrulama yönteminin uygulanacağını da belirterek, "Geçici olarak gelen turistler için pasaport üzerinden bir doğrulama istenecek." dedi.

15-18 YAŞ ARASINDAKİ KULLANICILARA HANGİ KISITLAMALAR GETİRİLECEK?

Yeni düzenlemeyle birlikte 15-18 yaş aralığındaki kullanıcıların sosyal medya hesaplarında çeşitli güvenlik ve gizlilik önlemleri uygulanacak.