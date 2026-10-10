Bahçeli'den Yeni Parti'ye fon tepkisi: İspatlamadan suçlamak siyasete ihanettir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon tartışmaları üzerinden bakanları hedef alan Yeni Parti'ye tepki gösterdi. Bahçeli, "Bakanlarımızı daha hiç sonuç almadan böyle bir suçlamayı yapmak veya bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak siyasete ihanettir. İnsanlığa saygısızlıktır." ifadelerini kullandı. "Terörsüz Türkiye" hedefinin bir devlet politikasına dönüştüğünü vurgulayan Bahçeli, sürecin kararlılıkla sürdürüldüğünü ve geri adım atılmayacağını belirtti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Parti'nin gündemde yer alan fon tartışmaları üzerinden bakanları hedef almasına tepki gösterdi.
MHP Siyaset ve Liderlik Okulu programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, son dönemde kamuoyunu meşgul eden tartışmalara değindi. Hukuki süreçler netleşmeden kişilerin hedef gösterilmesini doğru bulmadığını vurgulayan Bahçeli, "Konu gündeme taşınır taşınmaz birçok çevre, birçok siyasi anlayış, farkı taşıyan insanlar, değişik yorumlar yapmakta ve henüz daha hukuku araştırmadan, sonuca bağlanmadan, sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi mahiyet olarak kabul etmektedirler." dedi.
"SABIRSIZ TUTUM SİYASET DİLİNİ ÇİRKİNLEŞTİRİR"
Sürecin sükûnetle takip edilmesi gerektiğini dile getiren MHP lideri, aceleci yaklaşımların siyasete zarar verdiğine dikkat çekti. Bahçeli, "Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır. Aksi takdirde bu anlaşmazlık siyaseti gerginleştirir, siyaset dilini ağırlaştırır, iftira, yalan ve dolana çok büyük fırsat tanır." değerlendirmesinde bulundu.
Devletin ilgili tüm organlarının konu üzerinde titizlikle çalıştığını belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:
"Onun için bu toplumu yaşayan insanlar olarak devletimize, yargımıza, değerli araştırmacı arkadaşlarımıza ve Türkiye'de konular üzerinde çalışma yapan başta Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli mensupları olmak üzere her türlü araştırmayı yapmaya da adım atmak suretiyle sonuçlandırmalarında yarar vardır."
"İSPATLANMAMIŞ İDDİALARLA SUÇLAMAK SİYASETE İHANETTİR"
Henüz somut bir yargı kararı olmaksızın bakanların hedef alınmasını eleştiren Bahçeli, "Bakanlarımızı daha hiç sonuç almadan böyle bir suçlamayı yapmak veya bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak siyasete ihanettir. İnsanlığa saygısızlıktır. Bu memlekete hizmet edecek olan insanları da her türlü suçlamayla takdirden uzak tutmaktır. Bu memlekete hizmet eden her insan eli öpülecek insandır. Suçlarken çok dikkatli olmalıyız. Var ise bir suç gereği de yapılmalıdır, o da ayrı bir konudur. Onun için biraz sabırla beklemekte fayda vardır." şeklinde konuştu.
Yayın organlarında tek bir konunun sürekli işlenerek gündemin kilitlenmesini de eleştiren MHP Genel Başkanı, "Siyasiler de ve özellikle de televizyonlarımızda konuşmacı bulunan insanlarımız dünyanın ve Türkiye'nin çok önemli konularının bulunduğu bir ortamda iki konuya yahut bir konuya Türkiye'yi kilitlemeleri de doğru değildir. Ondan da vazgeçmelerini tavsiye ederiz. Meclis faaliyettedir, yargı faaliyettedir ve Türkiye Cumhuriyeti devleti ayaktadır. İnşallah sonuç da hayırlara vesile olacaktır." dedi.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE ARTIK BİR DEVLET POLİTİKASIDIR"
Terörle mücadele ve bu alanda yürütülen çalışmalara değinen Bahçeli, sürecin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.
"Terörsüz Türkiye çalışmaları çok sağlıklı yürümektedir. Türkiye önemli mesafeler katetmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti meselenin sahibidir. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline dönüşmüştür." ifadelerini kullanan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ve bu politikanın da uygulama alanları bellidir; yürütme, yasama ve yargıdır. Onları da dikkate alarak çalışmalar hızla devam ediyor. Farklı yorumlarla Türkiye'yi tekrar bir çıkmaza sokabilecek yanlış ifadelerle Türkiye'de kışkırtacak, tekrar ayrışmaya, çatışmaya sürükleyebilecek davranışlardan uzak tutmak gerekmektedir."
"GERİ DÖNÜŞÜMÜZ YOKTUR, SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ"
Meclisteki komisyon süreçleri ve yasal düzenlemelerin ardından kurumsal yapının tamamlanması gerektiğine işaret eden MHP lideri Bahçeli, kararlılık mesajını yineledi:
"Mecliste komisyonlar teşekkül etmiştir. Yasa çok yüksek bir oranda kabul görerek uygulamaya geçmiştir. Şimdi o yasa çerçevesinde bazı kurumların oluşturulması ve faaliyetine başlaması gelmektedir. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Geri dönüşü kabullenmek mümkün değildir. Onun için herkes, bu ülkeyi seven her insan kardeşlik ruhuyla hareket etmeli. Yasanın öngörmüş olduğu kurumlar kurulmalı ve herkese de bu manada sorumluluk istiyorlarsa o sorumluluğu da vermek lazımdır. Bunlardan bir tanesi de barış sürecinde siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır. O sıfatı da ona vermek suretiyle olayları tamamen feshetmek, silahları bırakmak, devlete isyan etmek ve siyaseten şiddet kullanmaktan 27 Şubat 2025'te, 27 Şubat 2026 tarihinde yapmış olduğu tutarlı ve değerli açıklamalarını kabul ederek, toplum olarak tam destekle Türkiye Cumhuriyeti'nin bu politikasına devam etmelerini sağlamak lazımdır."
Başkan Erdoğan ile tam bir uyum ve kararlılık içinde hareket ettiklerini vurgulayan Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda meclisimizle de müştereken düşünceler geliştirerek, çok önemli bir kararlılık içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. İnşallah Türkiye terörden arınmış, bölgede lider ülke konumuna gelmiş ve huzur içinde, kardeşlik içinde yaşayacak bir toplulukla kardeşlik ruhuyla Türkiye'yi ayağa kaldırmak ve hedefe koşturmak için gerekli çabayı göstermek hepimizin görevidir. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak sözümüz sözdür. Ne söylemişsek arkasındayız. Geri dönüşümüz de yoktur. Bunu da herkes bilmesi lazımdır." dedi.
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