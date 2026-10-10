Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Parti'nin gündemde yer alan fon tartışmaları üzerinden bakanları hedef almasına tepki gösterdi.

MHP Siyaset ve Liderlik Okulu programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, son dönemde kamuoyunu meşgul eden tartışmalara değindi. Hukuki süreçler netleşmeden kişilerin hedef gösterilmesini doğru bulmadığını vurgulayan Bahçeli, "Konu gündeme taşınır taşınmaz birçok çevre, birçok siyasi anlayış, farkı taşıyan insanlar, değişik yorumlar yapmakta ve henüz daha hukuku araştırmadan, sonuca bağlanmadan, sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi mahiyet olarak kabul etmektedirler." dedi.

"SABIRSIZ TUTUM SİYASET DİLİNİ ÇİRKİNLEŞTİRİR"

Sürecin sükûnetle takip edilmesi gerektiğini dile getiren MHP lideri, aceleci yaklaşımların siyasete zarar verdiğine dikkat çekti. Bahçeli, "Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır. Aksi takdirde bu anlaşmazlık siyaseti gerginleştirir, siyaset dilini ağırlaştırır, iftira, yalan ve dolana çok büyük fırsat tanır." değerlendirmesinde bulundu.