İddiaya göre son iki hafta içinde ABD-İsrail hattındaki temaslarda Washington tarafı, Tel Aviv'in saldırıları tek başına düzenlemesini istedi.

Maariv'e göre Amerikalılar, olası bir saldırının ABD seçimlerinde Trump'a zarar vereceği ancak İsrail seçimlerinde Netanyahu'ya fayda sağlayacağı hesabından yola çıkarak İsrail'den İran'a tek başına saldırı düzenlemesini istedi.

Netanyahu. Fotoğraf: Reuters

ABD'DEKİ SEÇİM Mİ İSRAİL'DEKİ SEÇİM Mİ?

Maariv'e göre İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, böyle bir saldırının İsrail'deki seçimlerin ertelenmesine yol açacağını net bir şekilde ifade etti. Şu an itibarıyla Amerikalılar bu talepten vazgeçmiş durumda.

ABD'nin bu talebinin İran'ın balistik füze ve İHA üretim kapasitesini hızla yeniden inşa etmesiyle ilgili olduğu belirtildi. Maariv, Amerikalıların ara seçimler öncesinde siyasi riski Trump'ın değil, İsrail'in üstlenmesini istediğini belirtti.