ABD'den İsrail'e İran talimatı: "Tek başına saldır"
ABD’nin, yaklaşan ara seçimler öncesinde siyasi riski üstlenmeyerek İsrail’den İran’a tek başına saldırmasını talep ettiği, ancak İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in bu hamleyi engellediği öne sürüldü. Maariv gazetesinin haberine göre Donald Trump’ın İsrail’e seçim öncesi saldırı talimatı verdiği iddia ediliyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ara seçimlerden sonra İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatacağına yönelik iddialar artarken İsrail basınında dikkat çeken bir haber yayımlandı.
ABD İSRAİL'İN TEK BAŞINA SALDIRMASINI İSTİYOR
İsrail gazetesi Maariv, ABD'nin İsrail'den İran'a tek başına saldırmasını istediğini yazdı.
Maariv'e göre Amerikalılar, olası bir saldırının ABD seçimlerinde Trump'a zarar vereceği ancak İsrail seçimlerinde Netanyahu'ya fayda sağlayacağı hesabından yola çıkarak İsrail'den İran'a tek başına saldırı düzenlemesini istedi.
İddiaya göre son iki hafta içinde ABD-İsrail hattındaki temaslarda Washington tarafı, Tel Aviv'in saldırıları tek başına düzenlemesini istedi.
ABD'DEKİ SEÇİM Mİ İSRAİL'DEKİ SEÇİM Mİ?
Maariv'e göre İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, böyle bir saldırının İsrail'deki seçimlerin ertelenmesine yol açacağını net bir şekilde ifade etti. Şu an itibarıyla Amerikalılar bu talepten vazgeçmiş durumda.
ABD'nin bu talebinin İran'ın balistik füze ve İHA üretim kapasitesini hızla yeniden inşa etmesiyle ilgili olduğu belirtildi. Maariv, Amerikalıların ara seçimler öncesinde siyasi riski Trump'ın değil, İsrail'in üstlenmesini istediğini belirtti.
TRUMP TALİMATI VERDİ
Bugüne kadar çıkan haberlerin Trump'ın İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmayı değerlendirdiği yönünde olduğunu hatırlatan Maariv, "Ancak şimdi ortaya çıkıyor ki, en azından ilk fikre göre Trump, aslında İsrail'e seçimlerden önce İran'a saldırma talimatı verdi." ifadelerini kullandı.
Bloomberg'de yer alan habere göre konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, ABD ve İsrail'in aylarca süren bombardımanlarına rağmen İran'ın füze ve İHA'larını korumayı başardığını açıkladı. Kaynaklara göre bu durum, Trump'ın ABD'deki ara seçimler öncesinde yeni saldırılardan kaçındığı bir dönemde, Tahran'ın elindeki mühimmat stoklarını yeniden yenilemesine olanak tanıyor.