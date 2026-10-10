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“Beni terk etti” İbrahim Karakaş Dilber Ay'ın kızının tepkisinin ardından duyurdu! Eşinin paylaşımı görenleri şaşırttı

Şarkıcı Dilber Ay'ın 2019 yılındaki vefatının ardından yeniden evlenen eşi İbrahim Karakaş, merhum sanatçının kızı Filiz Çelik'in tepki ve iddialarının ardından eşi Müge Zopun'un kendisini terk ettiğini bildirdi. Karakaş, katıldığı programda yaşadığı sürece dair dikkat çeken ifadeler kullanırken Müge Zopun'un sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım görenleri şaşırttı.

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“Beni terk etti” İbrahim Karakaş Dilber Ay'ın kızının tepkisinin ardından duyurdu! Eşinin paylaşımı görenleri şaşırttı

"Tavukları Pişirmişem" ve "Zorunda Mıyım?" gibi eserleriyle hafızalara kazınan sanatçı Dilber Ay'ın vefatı sonrası eşi İbrahim Karakaş'ın yeniden evlenmesi ve yaptığı açıklamalar magazin kamuoyunda geniş yer bulmuştu.

Dilber Ay'ın Eşinden Yeniden Evlilik Hamlesi - 1

Karakaş'ın sağlık durumu ve evliliğine ilişkin sözlerine Dilber Ay'ın kızı Filiz Çelik'ten tepki gelmişti. Karşılıklı iddiaların ardından İbrahim Karakaş son durumu anlattı.

Dilber Ay'ın Kızı, Karakaş'a Sert Tepki Gösterdi - 2

SAĞLIK AÇIKLAMASI VE TEPKİLERİN ODAĞINDAKİ SÖZLER

Evlendikten kısa bir süre sonra kalp krizi geçiren ve yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu olan İbrahim Karakaş, sağlık durumuna ilişkin değerlendirmesinde "Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim. Bu ağır krizde de Müge her zaman yanımdaydı" şeklindeki ifadeleriyle gündeme gelmişti.

İbrahim Karakaş'ın Sağlık Durumu ve Destek Açıklaması - 3

DİLBER AY'IN KIZINDAN SERT İDDİALAR

Bu açıklamaların ardından merhum sanatçının kızı Filiz Çelik, İbrahim Karakaş'a tepki göstererek çeşitli iddialarda bulundu.

Dilber Ay'ın Kızından Şok İddialar - 4

Çelik, "Sen acı yaşamadın. 3 ay sonra arabayı sattın, klip çektin" diyerek Karakaş'ı hedef aldı. Filiz Çelik ayrıca, Karakaş'a daha önce Müge Zopun'u sorduğunu ve kendisine "Herhangi birisi" yanıtının verildiğini öne sürdü.

Filiz Çelik'ten İbrahim Karakaş'a İddialar - 5

Çiftin bir ay önce nikah masasına oturduğu öne sürülürken Çelik, Karakaş'a "Sen 7 yıl 4 aydır evlisin" diyerek tepkisini dile getirdi.

Çelik'ten Karakaş'a: '7 Yıldır Evliysin' - 6

"EŞİM BENİ TERK ETTİ"

Yaşanan karşılıklı açıklamaların ardından Alev Gürsoy Cimin'in YouTube programına konuk olan İbrahim Karakaş, Filiz Çelik'in iddiaları sonrası eşi Müge Zopun'un evi terk ettiğini duyurdu.

İbrahim Karakaş: 'Eşim Beni Terk Etti' - 7

Süreç nedeniyle perişan olduğunu ifade eden Karakaş, eşinin ayrılırken kullandığı sözleri şu şekilde aktardı:

"Müge Hanım da gitti. 'Ben bunların ayarına düşemem İbrahim beni bağışla, gidiyorum' dedi"

Karakaş: 'Müge Hanım Beni Bağışla, Gidiyorum' Dedi - 8

İbrahim Karakaş'ın yaptığı bu son açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken gözler Müge Zopun'a çevrildi.

Karakaş'ın Açıklamaları Sosyal Medyada Gündem Oldu - 9

YENİ EŞTEN ŞAŞIRTAN PAYLAŞIM

Karakaş'ın "Ben terk etti" sözleriyle ayrılık iddiaları ayyuka çıkarken Zopun, Instagram hesabında eşinin teleferikte çekilen görüntülerini yayınladı. Bir tarafın ayrılık açıklaması yaparken diğer taraftan yapılan "Sorun yok" paylaşımı kafa karıştırdı.

Yeni eşi Dilber Ay'a benzetildi!
Bir daha asla demişti! İbrahim Karakaş’ın evliliğine Dilber Ay’ın kızından olay tepki: 7 yıl 4 aydır evlisinBir daha asla demişti! İbrahim Karakaş’ın evliliğine Dilber Ay’ın kızından olay tepki: 7 yıl 4 aydır evlisin
"Bir daha asla" demişti! İbrahim Karakaş’ın evliliğine Dilber Ay’ın kızından olay tepki: “7 yıl 4 aydır evlisin”

Müge Zopun'dan 'Sorun Yok' Paylaşımı - 10

DİLBER AY KİMDİR?

Dilber Ay, 1956'da Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Katıldığı ses yarışmasıyla sahne dünyasına adım atan Ay, çok sayıda albüm çıkarttı.

Dilber Ay'ın Hayat Hikayesi - 11

"Hacı Ağa", "Zorunda mıyım?", "Gelmezsen gelme" gibi eserlerle tanınan sanatçı, "Kadere Mahkumlar" televizyon programıyla geniş kitlelere ulaştı.

Dilber Ay'ın Unutulmaz Eserleri ve Programları - 12

Oyunculuk da yapan Dilber Ay, "Beynelmilel" filmiyle 14'üncü Altın Koza Film Festivali'nde "En iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülüne değer görüldü. Ay, "Hayat Sana Güzel" ve "Yol Arkadaşım 2" sinema filmlerinde de rol aldı.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Dilber Ay'ın Sinema Kariyeri ve Ödülleri - 13
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