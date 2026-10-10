“Beni terk etti” İbrahim Karakaş Dilber Ay'ın kızının tepkisinin ardından duyurdu! Eşinin paylaşımı görenleri şaşırttı

"Tavukları Pişirmişem" ve "Zorunda Mıyım?" gibi eserleriyle hafızalara kazınan sanatçı Dilber Ay 'ın vefatı sonrası eşi İbrahim Karakaş 'ın yeniden evlenmesi ve yaptığı açıklamalar magazin kamuoyunda geniş yer bulmuştu.

SAĞLIK AÇIKLAMASI VE TEPKİLERİN ODAĞINDAKİ SÖZLER

Evlendikten kısa bir süre sonra kalp krizi geçiren ve yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu olan İbrahim Karakaş, sağlık durumuna ilişkin değerlendirmesinde "Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim. Bu ağır krizde de Müge her zaman yanımdaydı" şeklindeki ifadeleriyle gündeme gelmişti.