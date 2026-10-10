“Beni terk etti” İbrahim Karakaş Dilber Ay'ın kızının tepkisinin ardından duyurdu! Eşinin paylaşımı görenleri şaşırttı
Şarkıcı Dilber Ay'ın 2019 yılındaki vefatının ardından yeniden evlenen eşi İbrahim Karakaş, merhum sanatçının kızı Filiz Çelik'in tepki ve iddialarının ardından eşi Müge Zopun'un kendisini terk ettiğini bildirdi. Karakaş, katıldığı programda yaşadığı sürece dair dikkat çeken ifadeler kullanırken Müge Zopun'un sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım görenleri şaşırttı.
"Tavukları Pişirmişem" ve "Zorunda Mıyım?" gibi eserleriyle hafızalara kazınan sanatçı Dilber Ay'ın vefatı sonrası eşi İbrahim Karakaş'ın yeniden evlenmesi ve yaptığı açıklamalar magazin kamuoyunda geniş yer bulmuştu.
Karakaş'ın sağlık durumu ve evliliğine ilişkin sözlerine Dilber Ay'ın kızı Filiz Çelik'ten tepki gelmişti. Karşılıklı iddiaların ardından İbrahim Karakaş son durumu anlattı.
SAĞLIK AÇIKLAMASI VE TEPKİLERİN ODAĞINDAKİ SÖZLER
Evlendikten kısa bir süre sonra kalp krizi geçiren ve yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu olan İbrahim Karakaş, sağlık durumuna ilişkin değerlendirmesinde "Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim. Bu ağır krizde de Müge her zaman yanımdaydı" şeklindeki ifadeleriyle gündeme gelmişti.
DİLBER AY'IN KIZINDAN SERT İDDİALAR
Bu açıklamaların ardından merhum sanatçının kızı Filiz Çelik, İbrahim Karakaş'a tepki göstererek çeşitli iddialarda bulundu.
Çelik, "Sen acı yaşamadın. 3 ay sonra arabayı sattın, klip çektin" diyerek Karakaş'ı hedef aldı. Filiz Çelik ayrıca, Karakaş'a daha önce Müge Zopun'u sorduğunu ve kendisine "Herhangi birisi" yanıtının verildiğini öne sürdü.
Çiftin bir ay önce nikah masasına oturduğu öne sürülürken Çelik, Karakaş'a "Sen 7 yıl 4 aydır evlisin" diyerek tepkisini dile getirdi.
"EŞİM BENİ TERK ETTİ"
Yaşanan karşılıklı açıklamaların ardından Alev Gürsoy Cimin'in YouTube programına konuk olan İbrahim Karakaş, Filiz Çelik'in iddiaları sonrası eşi Müge Zopun'un evi terk ettiğini duyurdu.
Süreç nedeniyle perişan olduğunu ifade eden Karakaş, eşinin ayrılırken kullandığı sözleri şu şekilde aktardı:
"Müge Hanım da gitti. 'Ben bunların ayarına düşemem İbrahim beni bağışla, gidiyorum' dedi"
İbrahim Karakaş'ın yaptığı bu son açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken gözler Müge Zopun'a çevrildi.
YENİ EŞTEN ŞAŞIRTAN PAYLAŞIM
Karakaş'ın "Ben terk etti" sözleriyle ayrılık iddiaları ayyuka çıkarken Zopun, Instagram hesabında eşinin teleferikte çekilen görüntülerini yayınladı. Bir tarafın ayrılık açıklaması yaparken diğer taraftan yapılan "Sorun yok" paylaşımı kafa karıştırdı.Yeni eşi Dilber Ay'a benzetildi!
DİLBER AY KİMDİR?
Dilber Ay, 1956'da Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Katıldığı ses yarışmasıyla sahne dünyasına adım atan Ay, çok sayıda albüm çıkarttı.
"Hacı Ağa", "Zorunda mıyım?", "Gelmezsen gelme" gibi eserlerle tanınan sanatçı, "Kadere Mahkumlar" televizyon programıyla geniş kitlelere ulaştı.
Oyunculuk da yapan Dilber Ay, "Beynelmilel" filmiyle 14'üncü Altın Koza Film Festivali'nde "En iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülüne değer görüldü. Ay, "Hayat Sana Güzel" ve "Yol Arkadaşım 2" sinema filmlerinde de rol aldı.
(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)