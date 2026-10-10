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Rüşvet soruşturması Yahşihan’ı sarstı: Aydın Demirdirek görevden uzaklaştırıldı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek, “rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme” suçları kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.

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Rüşvet soruşturması Yahşihan’ı sarstı: Aydın Demirdirek görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, "Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma ve Suç Örgütüne Yardım Etme" suçları kapsamında tutuklanan Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan Aydın Demirdirek hakkında İçişleri Bakanlığından açıklama geldi.Bakanlık, Demirdirek hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Operasyon kapsamında Aydın Demirdirek tutuklanmıştı (Foto: DHA)Operasyon kapsamında Aydın Demirdirek tutuklanmıştı (Foto: DHA)

ÜÇ SUÇ KAPSAMINDA TUTUKLANDI

Bakanlığın açıklamasında, Aydın Demirdirek'in "Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma ve Suç Örgütüne Yardım Etme" suçları kapsamında Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 9 Ekim 2026 tarihli ve 2026/299 sayılı kararıyla tutuklandığı belirtildi.

TUTUKLAMA SONRASI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Tutuklama kararının ardından Demirdirek hakkında idari işlem de uygulandı. Açıklamada, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca Demirdirek'in geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya paylaşımı (Foto: Sosyal medya)İçişleri Bakanlığının sosyal medya paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

İçişleri Bakanlığı paylaşımında şu ifadelerde bulundu:

"Kırıkkale ili Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek, Hakkında "Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma, Suç Örgütüne Yardım Etme" suçları kapsamında Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 09.10.2026 tarihli ve 2026/299 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

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