Tutuklama kararının ardından Demirdirek hakkında idari işlem de uygulandı. Açıklamada, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca Demirdirek'in geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, Aydın Demirdirek'in "Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma ve Suç Örgütüne Yardım Etme" suçları kapsamında Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 9 Ekim 2026 tarihli ve 2026/299 sayılı kararıyla tutuklandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

İçişleri Bakanlığı paylaşımında şu ifadelerde bulundu:

"Kırıkkale ili Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek, Hakkında "Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma, Suç Örgütüne Yardım Etme" suçları kapsamında Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 09.10.2026 tarihli ve 2026/299 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

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