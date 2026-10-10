HALK TV VE CAFER MAHİROĞLU'NA SERT SÖZLER: 24 SAAT YALAN HABER Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında hedef aldığı bir diğer isim ise Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu oldu.

Halk TV'nin sürekli yalan haber yaptığını savunan Kılıçdaroğlu, kanalı izlemediğini de belirterek şunları söyledi:

"Halk TV var, biliyorsunuz. Halk TV sahibi falan. Sahibi niye Türkiye'ye gelmiyor? Sahibi yabancı ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan bir televizyon sahibi dünyanın hangi ülkesinde var? Hangi ülkesinde var? Günün 24 saati yalan haber yapıyor. Günün 24 saati. İzlemiyorum ben. Olmaz, olmaz. Doğru haber vereceksiniz. Yalan haber yapıyor."

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