Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e yapay zeka tepkisi: Sizin zekanız yok, yapay zekaya gidiyorsunuz
CHP’de şaibeli kurultay tartışmalarının ardından yaşanan bölünmeyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel arasındaki gerilim sürüyor. KRT yayınında Özgür Özel’in belediye başkan adaylarının belirlenmesinde yapay zeka kullanılmasına ilişkin açıklamalarını hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu, "Sizin zekanız yok, yapay zekaya gidiyorsunuz." dedi. Halk TV ve kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu’na da yüklenen Kılıçdaroğlu, "Günün 24 saati yalan haber yapıyor." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisinde şaibeli kurultay tartışmalarının ardından yaşanan bölünme, Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'yi parçalayarak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel arasındaki gerilimi daha da artırdı. Özel'in belediye başkan adaylarını belirleme stratejisini hedef alan Kılıçdaroğlu, yapay zeka üzerinden sert eleştirilerde bulunurken Halk TV ve kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu'na da yüklendi.
KRT yayınında açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde belediye başkan adaylarını belirlemek için izlediği stratejiyi eleştirdi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZEL'E: SİZİN ZEKANIZ YOK, YAPAY ZEKAYA GİDİYORSUNUZ
Özgür Özel'in belediye başkan adaylarının belirlenmesinde yapay zeka kullanıldığına ilişkin sözlerini hedef alan Kılıçdaroğlu, aday belirleme sürecinde yapay zekanın esas alınmasına tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Siz kalkıp da belediye başkanlarını 'Ben yapay zekayla seçtik.' derseniz, yapay zekânın getirdiği bu. Sizin zekânız yok, yapay zekâya gidiyorsunuz. Ya yapay zeka ne zamandan beri belediye başkanlarının seçimi için ana aktör konumuna geldi?"
HALK TV VE CAFER MAHİROĞLU'NA SERT SÖZLER: 24 SAAT YALAN HABER
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında hedef aldığı bir diğer isim ise Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu oldu.
CHP'deki bölünmenin ardından direksiyonu Yeni Parti'ye kıran Halk TV'yi eleştiren Kılıçdaroğlu, kanalın sahibi Mahiroğlu'nun Türkiye'ye gelmemesini sorguladı.
Halk TV'nin sürekli yalan haber yaptığını savunan Kılıçdaroğlu, kanalı izlemediğini de belirterek şunları söyledi:
"Halk TV var, biliyorsunuz. Halk TV sahibi falan. Sahibi niye Türkiye'ye gelmiyor? Sahibi yabancı ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan bir televizyon sahibi dünyanın hangi ülkesinde var? Hangi ülkesinde var? Günün 24 saati yalan haber yapıyor. Günün 24 saati. İzlemiyorum ben. Olmaz, olmaz. Doğru haber vereceksiniz. Yalan haber yapıyor."