Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe 12. dakikada öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Marco Asensio, meşin yuvarlağı ağlara göndererek sarı-lacivertlileri 1-0 üstünlüğe taşıdı.

Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İRFAN CAN KAHVECİ OYUNA GİRDİ

Teknik direktör İsmail Kartal, 59. dakikada Marco Asensio'yu kenara alırken yerine İrfan Can Kahveci'yi sahaya sürdü. Sarı-lacivertliler 80. dakikada iki değişiklik daha yaptı. Vedat Muriç'in yerine Romelu Lukaku, Mason Greenwood'un yerine Oğuz Aydın oyuna dahil oldu.

İRFAN CAN FARKI 2'YE ÇIKARDI

Fenerbahçe ikinci golü 83. dakikada buldu. Oyuna sonradan giren Oğuz Aydın'ın pasında İrfan Can Kahveci topu ağlarla buluşturarak skoru 2-0'a getirdi.

OĞUZ AYDIN NOKTAYI KOYDU

Sarı-lacivertliler ikinci golden 4 dakika sonra bir kez daha ağları havalandırdı. 83. dakikada asist yapan Oğuz Aydın, 87. dakikada bu kez golü atan isim oldu ve skoru 3-0'a taşıdı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Rize deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.