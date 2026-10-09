Karadeniz'de maestroların akşamı! Çaykur Rizespor 0-3 Fenerbahçe Süper Lig maç sonucu
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti Marco Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın golleri getirdi. Sakatlığının ardından ilk 11'e dönen Asensio, dönüşünü golle süsledi. İşte yaşananlar...
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe 12. dakikada öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Marco Asensio, meşin yuvarlağı ağlara göndererek sarı-lacivertlileri 1-0 üstünlüğe taşıdı.
Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İRFAN CAN KAHVECİ OYUNA GİRDİ
Teknik direktör İsmail Kartal, 59. dakikada Marco Asensio'yu kenara alırken yerine İrfan Can Kahveci'yi sahaya sürdü. Sarı-lacivertliler 80. dakikada iki değişiklik daha yaptı. Vedat Muriç'in yerine Romelu Lukaku, Mason Greenwood'un yerine Oğuz Aydın oyuna dahil oldu.
İRFAN CAN FARKI 2'YE ÇIKARDI
Fenerbahçe ikinci golü 83. dakikada buldu. Oyuna sonradan giren Oğuz Aydın'ın pasında İrfan Can Kahveci topu ağlarla buluşturarak skoru 2-0'a getirdi.
OĞUZ AYDIN NOKTAYI KOYDU
Sarı-lacivertliler ikinci golden 4 dakika sonra bir kez daha ağları havalandırdı. 83. dakikada asist yapan Oğuz Aydın, 87. dakikada bu kez golü atan isim oldu ve skoru 3-0'a taşıdı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Rize deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
ASENSIO İLK 11' DÖNDÜ
Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Marco Asensio, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla birlikte ilk 11'e döndü. Teknik direktör İsmail Kartal'ın İspanyol futbolcuyu Rize deplasmanında başlangıç kadrosunda görevlendirdi. Asensio, Fenerbahçe formasıyla son resmi maçına 22 Ağustos'ta Konyaspor karşısında çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' İlk düdük çaldı
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı başladı.
3' Ederson, Laçi'ye geçit vermedi
Ahmed Kutucu'nun ceza sahasının sağ çaprazından verdiği pasta topla buluşan Laçi şutunu çekti. Ederson gole izin vermedi.
12' GOL | Çaykur Rizespor 0-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe öne geçti. Guendouzi'nin pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'ndan meşin yuvarlağı alan Asensio vuruşunu yaptı. Mithat Pala'ya da çarpan top ağlarla buluştu.
27' Çaykur Rizespor gole yaklaştı
Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Olawoyin şutunu çekti. Sow da son anda topa dokunurken meşin yuvarlak Ederson'da kaldı.
29' Fofana, Kerem Aktürkoğlu'nu durdurdu
Guendouzi'nin orta sahadan gönderdiği topla savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, kaleci Fofana ile karşı karşıya kaldı. Kerem'in vuruşunda Fofana gole izin vermedi.
İlk yarı sonucu | Çaykur Rizespor 0-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe, Asensio'nun 12. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İSMAİL KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Milli ara öncesindeki son lig maçında Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına çıktı. Teknik direktör İsmail Kartal, Eyüpspor karşılaşmasının ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı. İrfan Can Kahveci yedek kulübesine geçerken Marco Asensio başlangıç kadrosunda yer aldı.
ASENSIO 22 AĞUSTOS'TAN SONRA İLK KEZ 11'DE
Marco Asensio, yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. İspanyol futbolcu son olarak 22 Ağustos'ta oynanan Konyaspor maçında başlangıç kadrosunda görev yapmıştı.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriç.
MERT HAKAN YANDAŞ KADROYA DÖNDÜ
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş da uzun bir aranın ardından maç kadrosunda yer aldı. PFDK tarafından verilen 6 aylık hak mahrumiyeti cezası sona eren tecrübeli orta saha, Çaykur Rizespor karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.
FENERBAHÇE'DE KADRO DIŞINDA KALANLAR
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mert Müldür ve Jayden Oosterwolde maç kadrosuna alınmadı. Ognjen Mimovic ile Yiğit Efe Demir de karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.
FENERBAHÇE'NİN YEDEKLERİ
Mert Günok, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku.
ÇAYKUR RİZESPOR'UN İLK 11'İ
Ev sahibi ekip mücadeleye Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı, Mebude, Olawoyin, Laçi, Ahmed Kutucu ve Sowe ilk 11'iyle başladı. Çaykur Rizespor'da Khusniddin Alikulov, Valentin Mihaila ve Dal Varesanovic karşılaşmada forma giyemedi.
MOCSI VE MİTHAT PALA'NIN 100. MAÇI
Çaykur Rizespor'da Attila Mocsi ve Mithat Pala, Süper Lig'deki 100. maçlarına çıktı. İki futbolcuya karşılaşma öncesinde kulüp başkanı Ali Zeki Saruhan tarafından 100. maç hatıra forması verildi.
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