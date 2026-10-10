CANLI YAYIN
Geri

Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in öldüğü kazada yeni gelişme: Tahliye edilen sürücü hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Bursa'da seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in hayatını kaybettiği, 15 yaşındaki oğlu Can Bilensir'in ağır yaralandığı kazada tahliye edilen sürücü Bilal Çoban hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine alınan kararla şüphelinin yakalanması için işlem başlatıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in öldüğü kazada yeni gelişme: Tahliye edilen sürücü hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Doğancı Tüneli'nde 17 Mayıs 2026'da meydana gelen kazaya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 52 yaşındaki seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in hayatını kaybettiği, oğlunun ağır yaralandığı kazada tutuklanan otomobil sürücüsü Bilal Çoban, 1 Ekim'de mahkeme kararıyla tahliye edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti. İtiraz üzerine, kazada asli kusurlu olduğu belirtilen Çoban hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Ali Bilensir (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)Ali Bilensir (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)

OTOMOBİL KARŞI ŞERİDE GEÇEREK MOTOSİKLETE ÇARPTI

Kaza, Orhaneli-Bursa yolu üzerindeki Doğancı Tüneli'nde meydana geldi. Bilal Çoban yönetimindeki 16 BEZ 897 plakalı otomobil ile Ali Bilensir'in kullandığı 16 BRL 633 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklette Bilensir'in oğlu da bulunuyordu.

Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin kendi şeridinden çıkarak karşı yönden gelen motosiklete çarptığı, çarpmanın etkisiyle baba ve oğlunun yola savrulduğu görüldü. Motosikletin tünel duvarına çarptığı anlar da görüntülere yansıdı.

Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in öldüğü kazada yeni gelişme: Tahliye edilen sürücü hakkında yakalama kararı çıkarıldı-3

EŞİ KAZAYA TANIK OLDU

Motosiklet tutkunu olan Ali Bilensir'in, oğluyla birlikte Orhaneli'de düzenlenen motosiklet etkinliğine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Aynı güzergahta arkadan motosikletle gelen eşi Figen Bilensir de kazaya tanık oldu. Görüntülerde Figen Bilensir'in durarak yardım istediği ve sinir krizi geçirdiği anlar yer aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in öldüğü kazada yeni gelişme: Tahliye edilen sürücü hakkında yakalama kararı çıkarıldı-5 Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in öldüğü kazada yeni gelişme: Tahliye edilen sürücü hakkında yakalama kararı çıkarıldı-6 Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in öldüğü kazada yeni gelişme: Tahliye edilen sürücü hakkında yakalama kararı çıkarıldı-7
Şehit Haniye'nin oğlundan Başkan Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür
SONRAKİ HABER

Şehit Haniye'nin oğlundan Başkan Erdoğan'a teşekkür
Meryem Kartal
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler