Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti. İtiraz üzerine, kazada asli kusurlu olduğu belirtilen Çoban hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin kendi şeridinden çıkarak karşı yönden gelen motosiklete çarptığı, çarpmanın etkisiyle baba ve oğlunun yola savrulduğu görüldü. Motosikletin tünel duvarına çarptığı anlar da görüntülere yansıdı.

Kaza, Orhaneli-Bursa yolu üzerindeki Doğancı Tüneli'nde meydana geldi. Bilal Çoban yönetimindeki 16 BEZ 897 plakalı otomobil ile Ali Bilensir'in kullandığı 16 BRL 633 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklette Bilensir'in oğlu da bulunuyordu.

EŞİ KAZAYA TANIK OLDU

Motosiklet tutkunu olan Ali Bilensir'in, oğluyla birlikte Orhaneli'de düzenlenen motosiklet etkinliğine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Aynı güzergahta arkadan motosikletle gelen eşi Figen Bilensir de kazaya tanık oldu. Görüntülerde Figen Bilensir'in durarak yardım istediği ve sinir krizi geçirdiği anlar yer aldı.

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