Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in öldüğü kazada yeni gelişme: Tahliye edilen sürücü hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Bursa'da seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in hayatını kaybettiği, 15 yaşındaki oğlu Can Bilensir'in ağır yaralandığı kazada tahliye edilen sürücü Bilal Çoban hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine alınan kararla şüphelinin yakalanması için işlem başlatıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Doğancı Tüneli'nde 17 Mayıs 2026'da meydana gelen kazaya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 52 yaşındaki seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in hayatını kaybettiği, oğlunun ağır yaralandığı kazada tutuklanan otomobil sürücüsü Bilal Çoban, 1 Ekim'de mahkeme kararıyla tahliye edildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti. İtiraz üzerine, kazada asli kusurlu olduğu belirtilen Çoban hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemlerin sürdüğü bildirildi.
OTOMOBİL KARŞI ŞERİDE GEÇEREK MOTOSİKLETE ÇARPTI
Kaza, Orhaneli-Bursa yolu üzerindeki Doğancı Tüneli'nde meydana geldi. Bilal Çoban yönetimindeki 16 BEZ 897 plakalı otomobil ile Ali Bilensir'in kullandığı 16 BRL 633 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklette Bilensir'in oğlu da bulunuyordu.
Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin kendi şeridinden çıkarak karşı yönden gelen motosiklete çarptığı, çarpmanın etkisiyle baba ve oğlunun yola savrulduğu görüldü. Motosikletin tünel duvarına çarptığı anlar da görüntülere yansıdı.
EŞİ KAZAYA TANIK OLDU
Motosiklet tutkunu olan Ali Bilensir'in, oğluyla birlikte Orhaneli'de düzenlenen motosiklet etkinliğine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Aynı güzergahta arkadan motosikletle gelen eşi Figen Bilensir de kazaya tanık oldu. Görüntülerde Figen Bilensir'in durarak yardım istediği ve sinir krizi geçirdiği anlar yer aldı.