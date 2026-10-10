Haklarında yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Ataşehir'de Adıgüzel'in ardından başkan vekilliği görevine getirilen Murat Güneş de tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve başkan vekili Murat Güneş (Fotoğraflar yapay zeka ile birleştirilmiştir)

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI SERDAR ORHAN OLDU

Seçim öncesinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Cumhur İttifakı'nın Ataşehir Belediye Başkan Vekili adayının Serdar Orhan olduğunu duyurdu.

Öte yandan seçim sürecinde CHP'de istifalar yaşandı. 6 meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abubekir Bozkızıl ile Belediye Meclis Üyesi Cemil Yardımcı, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in tutumundan rahatsız olduklarını belirterek CHP'den istifa etti. İki isim, belediye meclisindeki görevlerine bağımsız olarak devam etme kararı aldı.

MECLİSTE ÇOĞUNLUK CUMHUR İTTİFAKI'NDA

İstifaların ardından Ataşehir Belediye Meclisindeki üye dağılımı da netleşti. Cumhur İttifakı 18, CHP 15 üyeyle temsil edilirken, mecliste 5 bağımsız üye yer aldı. CHP'li meclis üyelerinden 3'ünün ise kısıtlı olduğu belirtildi.

CHP SEÇİME KATILMADI

CHP grubunun salona gelmeme kararı alması üzerine oy verme işlemi tek adayla başladı.

İstanbul Valiliğinin çağrısı üzerine gerçekleştirilen toplantıya 20 meclis üyesi katıldı. Toplantı için gerekli üye salt çoğunluğunun sağlanmasının ardından başkan vekili seçimine geçildi.

İLK ÜÇ TURDA 18 OY

Cumhur İttifakı'nın tek adayı olarak seçime giren Serdar Orhan, ilk turda 18 oy aldı. Oylamada iki meclis üyesi ise boş oy kullandı.

İlk turda seçilmek için gereken oy sayısına ulaşılamaması üzerine ikinci tur gerçekleştirildi. Bu turda da Orhan 18 oy alırken, iki üye boş oy kullandı.

Üçüncü turda da aynı sonuç çıktı. Serdar Orhan 18 oyda kalırken, iki boş oy kullanıldı. Üye tam sayısının salt çoğunluğuna ulaşılamaması nedeniyle seçim dördüncü tura taşındı.

Serdar Orhan (Fotoğraf yapay zeka ile birleştirilmiştir)

DÖRDÜNCÜ TURDA SEÇİLDİ: ATAŞEHİR'DE YÖNETİM AK PARTİ'YE GEÇTİ

En fazla oyu alan adayın başkan vekili seçildiği dördüncü turda da sonuç değişmedi. Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan, 18 oy alarak Ataşehir Belediye Başkan Vekili oldu.

Böylece CHP'li üyelerin katılmadığı seçim sonucunda, Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğuna sahip olduğu Ataşehir Belediyesi'nde yönetim AK Parti'ye geçti.

SERDAR ORHAN: ARTIK HİZMET VAKTİDİR

Başkan vekili seçilmesinin ardından belediye meclisinde konuşan Serdar Orhan, kendisine destek veren üyelere teşekkür ederek yeni dönemde hizmet odaklı bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini belirtti.

Orhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün milletin oylarıyla seçilmiş bir meclis üyesi olarak, yine milletin oylarıyla seçilmiş meclis üyelerinin oylarını alarak başkan vekilliği görevini üstlenmiş bulunmaktayız. Bizim bu yeni dönemdeki mottomuz: 'Bekletilen değil, beklenen Ataşehir'le inşallah vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vereceğiz.' Biz bizleri seçen meclis üyelerimize, buraya katılan meclis üyelerimize, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bağımsız gelen arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz. Demokrasiye gereğini yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Artık hizmet vaktidir Ataşehir için"