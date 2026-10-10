Ataşehir'de AK Parti dönemi: Serdar Orhan belediye başkan vekili seçildi! Eyüpsultan'da son durum
İstanbul'da yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının ardından Ataşehir'de yapılan başkan vekilliği seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan kazandı. CHP'li üyelerin katılmadığı seçimde dört tur boyunca 18 oy alan Orhan, Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçilirken belediye yönetimi AK Parti'ye geçti. Seçimin ardından "Artık hizmet vaktidir Ataşehir için" diyen Orhan, yeni döneme ilişkin mesajlar verdi. Belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in tutuklanarak görevden uzaklaştırıldığı Eyüpsultan'da ise CHP'nin meclis çoğunluğunu koruduğu başkan vekilliği seçimi saat 14.00'te yapılacak.
İstanbul'da yolsuzluk soruşturmaları kapsamında belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığı Ataşehir'de belediye başkan vekilliği AK Parti'ye geçti.
Haklarında yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Ataşehir'de Adıgüzel'in ardından başkan vekilliği görevine getirilen Murat Güneş de tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.
ATAŞEHİR'DE SANDIK KURULDU
Yaşanan gelişmeler üzerine İstanbul Valiliği, Ataşehir Belediye Meclisinin yeni başkan vekilini belirlemek amacıyla saat bugün (10 Ekim) 10.00'da toplanmasını uygun gördü.
CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI SERDAR ORHAN OLDU
Seçim öncesinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Cumhur İttifakı'nın Ataşehir Belediye Başkan Vekili adayının Serdar Orhan olduğunu duyurdu.
Öte yandan seçim sürecinde CHP'de istifalar yaşandı. 6 meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abubekir Bozkızıl ile Belediye Meclis Üyesi Cemil Yardımcı, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in tutumundan rahatsız olduklarını belirterek CHP'den istifa etti. İki isim, belediye meclisindeki görevlerine bağımsız olarak devam etme kararı aldı.
MECLİSTE ÇOĞUNLUK CUMHUR İTTİFAKI'NDA
İstifaların ardından Ataşehir Belediye Meclisindeki üye dağılımı da netleşti. Cumhur İttifakı 18, CHP 15 üyeyle temsil edilirken, mecliste 5 bağımsız üye yer aldı. CHP'li meclis üyelerinden 3'ünün ise kısıtlı olduğu belirtildi.
CHP SEÇİME KATILMADI
CHP grubunun salona gelmeme kararı alması üzerine oy verme işlemi tek adayla başladı.
İstanbul Valiliğinin çağrısı üzerine gerçekleştirilen toplantıya 20 meclis üyesi katıldı. Toplantı için gerekli üye salt çoğunluğunun sağlanmasının ardından başkan vekili seçimine geçildi.
İLK ÜÇ TURDA 18 OY
Cumhur İttifakı'nın tek adayı olarak seçime giren Serdar Orhan, ilk turda 18 oy aldı. Oylamada iki meclis üyesi ise boş oy kullandı.
İlk turda seçilmek için gereken oy sayısına ulaşılamaması üzerine ikinci tur gerçekleştirildi. Bu turda da Orhan 18 oy alırken, iki üye boş oy kullandı.
Üçüncü turda da aynı sonuç çıktı. Serdar Orhan 18 oyda kalırken, iki boş oy kullanıldı. Üye tam sayısının salt çoğunluğuna ulaşılamaması nedeniyle seçim dördüncü tura taşındı.
DÖRDÜNCÜ TURDA SEÇİLDİ: ATAŞEHİR'DE YÖNETİM AK PARTİ'YE GEÇTİ
En fazla oyu alan adayın başkan vekili seçildiği dördüncü turda da sonuç değişmedi. Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan, 18 oy alarak Ataşehir Belediye Başkan Vekili oldu.
Böylece CHP'li üyelerin katılmadığı seçim sonucunda, Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğuna sahip olduğu Ataşehir Belediyesi'nde yönetim AK Parti'ye geçti.
SERDAR ORHAN: ARTIK HİZMET VAKTİDİR
Başkan vekili seçilmesinin ardından belediye meclisinde konuşan Serdar Orhan, kendisine destek veren üyelere teşekkür ederek yeni dönemde hizmet odaklı bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini belirtti.
Orhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün milletin oylarıyla seçilmiş bir meclis üyesi olarak, yine milletin oylarıyla seçilmiş meclis üyelerinin oylarını alarak başkan vekilliği görevini üstlenmiş bulunmaktayız. Bizim bu yeni dönemdeki mottomuz: 'Bekletilen değil, beklenen Ataşehir'le inşallah vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vereceğiz.' Biz bizleri seçen meclis üyelerimize, buraya katılan meclis üyelerimize, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bağımsız gelen arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz. Demokrasiye gereğini yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Artık hizmet vaktidir Ataşehir için"
SERDAR ORHAN KİMDİR?
Serdar Orhan, 1990 yılında İstanbul'da doğan, aslen Trabzonlu ve evli olan Serdar Orhan, Beykent Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerinden mezun olmuş, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yerel Yönetimler ve Şehircilik alanında yüksek lisansını tamamlamıştır.
İş hayatında ailesine ait grup şirketlerinde uluslararası pazarlama ve finans departmanlarının yönetimini yürütmektedir.
Siyasi hayatına 2010 yılında AK Parti Ataşehir İçerenköy Mahalle Gençlik Kolları Başkanı olarak başlayan Orhan; AK Parti İl Gençlik Kolları Teşkilat Komisyonu Üyeliği, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyeliği ve Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca TÜGVA'da Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve Spor Koordinatörlüğü Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.
2019-2021 yılları arasında AK Parti Ataşehir İlçe Başkan Yardımcılığı ve Teşkilat Başkanlığı görevlerini yürüten Orhan, 2024 yerel seçimlerinde AK Parti Ataşehir Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini üstlenmiştir.
2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ve Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi seçilen Serdar Orhan, AK Parti Ataşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili olarak görev yapmaktadır.
EYÜPSULTAN'DA DURUM
Eyüpsultan'da ise belediye meclisindeki mevcut çoğunluk CHP'de bulunuyor.
Belediye Meclisi'nde CHP 22 üyeyle temsil edilirken, Cumhur İttifakı'nın 14 üyesi bulunuyor.
Eyüpsultan Belediye Meclisi, yeni başkanvekilini belirlemek üzere bugün saat 14.00'te toplanacak.
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