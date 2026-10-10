Katie Zacharia. Fotoğraf: Takvim

BEYAZ SARAY'A YENİ SÖZCÜ

Trump, eski İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü Katie Zacharia'yı "sadık ve üstün zekalı bir destekçi" olarak tanımladı ve yeni Beyaz Saray basın sekreteri olacağını duyurdu.

Zacharia, Trump'ın uzun süredir destekçisi ve başta Fox News olmak üzere muhafazakar medyanın tanınan simalarından biri.



Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yeni sözcüsü hakkında yaptığı açıklamada, "Çoğunuzun arkadaşı. İnsanları sevdiğini biliyorum. Aslında hepinizi seviyor. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum ama yeni bir basın sekreteri işe aldık. Ve bence kendisi harika olacak." ifadelerini kullandı.

Zacharia ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Başkan Trump, Amerika'ya yeniden harika bir ülke olabileceğimizi gösterdi ve bu vizyonu hayata geçirmek için her gün durmaksızın çalışıyor. Onun güvenini kazanmak benim için büyük bir ayrıcalık, liderliği ise bu ülke için gerçek bir lütuftur." ifadelerini kullandı.