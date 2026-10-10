Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Katie Zacharia! Susie Wiles ile kriz iddiası, Hollywood yapımcısı kocası
Karoline Leavitt’in ardından Beyaz Saray basın sekreterliğine getirilen Fox News yorumcusu Katie Zacharia'nın atanması, yakın olduğu isimler nedeniyle Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles ile olası bir kriz ihtimalini ve iç çekişmeleri gündeme getirdi. Angel Studios için projeler üreten film yapımcısı Tyler Zacharia ile evli olan dört çocuk annesi yeni sözcünün Beyaz Saray'da dengeleri değiştireceği düşünülüyor.
Beyaz Saray, Karoline Leavitt'in istifasının ardından yeni basın sözcüsünü seçti.
BEYAZ SARAY'A YENİ SÖZCÜ
Trump, eski İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü Katie Zacharia'yı "sadık ve üstün zekalı bir destekçi" olarak tanımladı ve yeni Beyaz Saray basın sekreteri olacağını duyurdu.
Zacharia, Trump'ın uzun süredir destekçisi ve başta Fox News olmak üzere muhafazakar medyanın tanınan simalarından biri.
Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yeni sözcüsü hakkında yaptığı açıklamada, "Çoğunuzun arkadaşı. İnsanları sevdiğini biliyorum. Aslında hepinizi seviyor. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum ama yeni bir basın sekreteri işe aldık. Ve bence kendisi harika olacak." ifadelerini kullandı.
Zacharia ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Başkan Trump, Amerika'ya yeniden harika bir ülke olabileceğimizi gösterdi ve bu vizyonu hayata geçirmek için her gün durmaksızın çalışıyor. Onun güvenini kazanmak benim için büyük bir ayrıcalık, liderliği ise bu ülke için gerçek bir lütuftur." ifadelerini kullandı.
Zacharia, Trump'ın özel temsilcisi Ric Grenell tarafından kurulan ve Kaliforniya'da muhafazakâr düşünceyi yaymayı hedefleyen Fix California adlı kuruluşta çalışıyor. Aynı zamanda Trump'ın sosyal medya şirketi olan Trump Media & Technology Group'a danışmanlık yapıyor.
Zacharia, geçtiğimiz 1 Mayıs'ta ikinci çocuğunu dünyaya getirdikten sonra ailesine daha fazla zaman ayırmak için ağustos ayında görevinden ayrılan Karoline Leavitt'in yerini alacak.
Bu yılın başlarında İç Güvenlik Bakanlığı'nda yaklaşık üç ay görev yapan Zacharia, mart ayında Markwayne Mullin'in bakanlık görevini devralmasının ardından kurumdan ayrılmıştı.
BEYAZ SARAY'DA KRİZ İŞARETİ
İç Güvenlik Bakanlığı'nda çalıştığı dönemde Zacharia'nın, dönemin Bakanı Kristi Noem ve onun özel danışmanı Corey Lewandowski'ye yakın olduğu bildirilmişti.
ABD gazetesi New York Post, Zacharia'nın, İç Güvenlik Bakanlığında çalışırken dönemin bakanı Kristi Noem ve onun danışmanı Corey Lewandowski ile yakın olduğuna dikkat çekti. Gazeteye göre Zacharia'nın atanması, Lewandowski ve Grenell'in Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles ile eskiden beri süregelen anlaşmazlıkları nedeniyle Trump'ın yakın çevresindeki dengeleri değiştirebilir.
Trump Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda, "Medyayla, Amerikan Halkıyla ve Yönetimimle harika bir uyum içinde çalışacak ve hepsinin saygısını kazanacaktır." ifadelerini kullandı ve "Bol şans Katie." dedi.
Dört çocuk annesi olan Zacharia, İç Güvenlik Bakanlığı'ndaki görevinden ayrılma gerekçesi olarak Kaliforniya'dan yaptığı uzun yolculukları gösterdi ve Just the News'a verdiği demeçte bu durumun ailesini yıprattığını söyledi.
Cumhuriyetçi Parti bünyesinde uzun bir siyasi geçmişe sahip olan Zacharia, Pepperdine Üniversitesi'nde öğrencilik yıllarında Cumhuriyetçi Ulusal Komite'de staj yapmış, George W. Bush'un ikinci başkanlık döneminde ise Beyaz Saray Siyasi İşler Ofisi'nde çalışmıştı.
KOCASI HOLLYWOOD YAPIMCISI
Fox News yorumcusu olan Zacharia, Angel Studios için projeler üreten film yapımcısı Tyler Zacharia ile evli.
Hukuk mezuniyetinin ardından Pekin'de bir süre avukatlık yapan Zacharia, 2013'te ABD'ye dönünce 6 yılda 4 çocuk büyütmek için kariyerine 10 yıl ara verdi.
Evlat edinildiğini açıklayan Zacharia, hem biyolojik hem de üvey ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle formda kalmaya özel önem verdiğini belirtiyor.
Biyolojik annesinin kürtaj randevusuna dakikalar kala son anda bir Hristiyan danışmanın yönlendirmesiyle kendisini evlatlık vermeye karar verdiğini söyleyen Zacharia, "Kürtaj edilmekten 20-30 dakika ile kurtuldum." diyor. Kürtaja da karşı çizgide yer alıyor.