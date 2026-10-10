Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İlim Yayma Ailemizin kıymetli mensupları, muhterem hocalarımız, sevgili genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Âlimleri kendisine meftun eyleyen, ariflere ilmin hırkasını giydiren, bilgiyi hikmet ve güzellikle süsleyen aziz İstanbul'da sizlerle beraber olmaktan, bu manevi atmosferde sizlerle rûberû hasbihal etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

İlim Yayma Cemiyetimizin 75'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tertiplenen bu kıymetli buluşmaya hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizlerin şahsında, mensubu olmaktan şeref duyduğum İlim Yayma Ailesinin her bir ferdine buradan selamlarımı, sevgilerimi, en içten muhabbetlerimi iletiyorum. Sözlerimin hemen başında, İlim Yayma Cemiyetimizin 75'inci yılının sizlerle birlikte ülkemiz, milletimiz, özellikle de gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hasbi ve hakiki bir gönül hareketi olan İlim Yayma Cemiyetimizin ebediyete irtihal etmiş kurucularına Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum.

Türkiye'nin eğitim ve sivil toplum hayatına damga vuran projeleriyle, faaliyetleriyle, hizmetleriyle Türkiye'ye katkı sunan; millet ve ümmet aşığı gençleri Türkiye'ye kazandıran bu hareketin bugünlere gelmesinde payı olan, fakat artık aramızda olmayan tüm kardeşlerimi, büyüklerimi, hocalarımı rahmetle, minnetle yad ediyorum.

Hani merhum Erdem Bayazıt ağabeyimiz bir şiirinde diyor ya;

"Onlar gittiler,

topraktan bir işaret taşıyarak alınlarında,

onlar gittiler.

Gelen zamandan bir haber gibiydiler.

Onlar gittiler,

giderken bir muştu gibiydiler."

Emaneti sahibine teslim eden bu isimleri ben de şahsen kutlu bir muştuyu omuzlayıp önden gidenler olarak görüyorum. Rabbim cümlesinin kabirlerini nur, mekânlarını cennet, makamlarını inşallah âli eylesin diyorum. Yurt hizmetlerinden vakıf çalışmalarına, eğitim desteklerinden rehberlik faaliyetlerine emekleriyle, gayretleriyle tam bir özveri içinde İlim Yayma Çınarı'nın gölgesini Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına teşmil eden tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum.

Sevgili gençler sevgili kardeşlerim ben sizlere inanıyorum. Gözlerinizdeki ışıltı bana bu ümidi veriyor.

İnsan yetiştirmek emek ve sabır gerektiren uzun soluklu bir uğraştır.

Küresel kültür dayatmalar karşısında milli kimliğimizi nasıl koruyacağız? Vereceğimiz cevaplar önümüzdeki dönemi şekillendirecektir.

Teknolojinin hayatımızın üzerindeki etkisi her geçen gün büyüyor. Kendini seçilmiş üstün görenler geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda şekillendirmek istiyorlar. Tekno oligarkların hedef kitlesi de gençlerimiz oluyor. Son zamanlarda okullarda olan olay bu zihniyetleri bize göstermiştir. Evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok önemlidir. En büyük güvencemiz TEKNOFEST gençliği olacaktır.