Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Karadeniz derbisinde Trabzonspor 27. dakikada öne geçti. Mustafa Eskihellaç'ın pasında Ernest Muçi topu ağlara göndererek bordo-mavilileri 1-0 üstünlüğe taşıdı.

NWAIWU FARKI İKİYE ÇIKARDI

Trabzonspor ilk golün ardından Samsunspor kalesindeki etkisini sürdürdü. 38. dakikada Chibuike Nwaiwu ağları havalandırdı ve bordo-mavililer farkı 2'ye çıkardı.

SALAH HAZIRLADI FRANCULINO BİTİRDİ

Trabzonspor üçüncü golü bulmak için fazla beklemedi. 40. dakikada Muhammed Salah'ın asistinde Franculino topu filelere gönderdi. Bordo-mavililer 13 dakika içerisinde bulduğu 3 golle skoru 3-0'a getirdi.

MELİH KABASAKAL KIRMIZI KART GÖRDÜ

Trabzonspor ilk yarının son bölümünde 10 kişi kaldı. 43. dakikada Melih Kabasakal kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bordo-mavililer karşılaşmanın kalan bölümünü bir kişi eksik oynadı. Trabzonspor buna rağmen Samsunspor'a gol şansı vermedi ve soyunma odasına 3-0 üstünlükle gitti.

İKİNCİ YARIDA SKORU KORUDU

Thomas Reis ikinci yarıda oyuncu değişikliklerine gitti. Ernest Muçi'nin yerine Ozan Tufan oyuna dahil olurken ilerleyen dakikalarda Sidny Lopes Cabral, Cenk Özkacar ve Paul Onuachu da sahaya çıktı. Samsunspor, rakibinin 10 kişi kalmasının ardından farkı azaltmak için baskısını artırsa da Trabzonspor savunması skor avantajını korudu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

TRABZONSPOR'DAN İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ

Bordo-mavililer, Samsunspor karşısında aldığı galibiyetle bu sezon Süper Lig'de deplasmanda ilk kez kazandı. Milli ara öncesinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor, Samsunspor'u da 3-0 yenerek ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Thomas Reis de eski takımı Samsunspor'a karşı çıktığı mücadeleden 3 puanla ayrıldı.