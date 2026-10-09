Karadeniz'in kralı Fırtına! Samsunspor 0-3 Trabzonspor maç sonucu
Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Bordo-mavililere Karadeniz derbisinde galibiyeti Ernest Muçi, Chibuike Nwaiwu ve Franculino'nun golleri getirdi. 43. dakikada Melih Kabasakal'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fırtına, skor üstünlüğünü koruyarak bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini aldı. İşte yaşananlar...
Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Karadeniz derbisinde Trabzonspor 27. dakikada öne geçti. Mustafa Eskihellaç'ın pasında Ernest Muçi topu ağlara göndererek bordo-mavilileri 1-0 üstünlüğe taşıdı.
NWAIWU FARKI İKİYE ÇIKARDI
Trabzonspor ilk golün ardından Samsunspor kalesindeki etkisini sürdürdü. 38. dakikada Chibuike Nwaiwu ağları havalandırdı ve bordo-mavililer farkı 2'ye çıkardı.
SALAH HAZIRLADI FRANCULINO BİTİRDİ
Trabzonspor üçüncü golü bulmak için fazla beklemedi. 40. dakikada Muhammed Salah'ın asistinde Franculino topu filelere gönderdi. Bordo-mavililer 13 dakika içerisinde bulduğu 3 golle skoru 3-0'a getirdi.
MELİH KABASAKAL KIRMIZI KART GÖRDÜ
Trabzonspor ilk yarının son bölümünde 10 kişi kaldı. 43. dakikada Melih Kabasakal kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bordo-mavililer karşılaşmanın kalan bölümünü bir kişi eksik oynadı. Trabzonspor buna rağmen Samsunspor'a gol şansı vermedi ve soyunma odasına 3-0 üstünlükle gitti.
İKİNCİ YARIDA SKORU KORUDU
Thomas Reis ikinci yarıda oyuncu değişikliklerine gitti. Ernest Muçi'nin yerine Ozan Tufan oyuna dahil olurken ilerleyen dakikalarda Sidny Lopes Cabral, Cenk Özkacar ve Paul Onuachu da sahaya çıktı. Samsunspor, rakibinin 10 kişi kalmasının ardından farkı azaltmak için baskısını artırsa da Trabzonspor savunması skor avantajını korudu.
Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
TRABZONSPOR'DAN İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ
Bordo-mavililer, Samsunspor karşısında aldığı galibiyetle bu sezon Süper Lig'de deplasmanda ilk kez kazandı. Milli ara öncesinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor, Samsunspor'u da 3-0 yenerek ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Thomas Reis de eski takımı Samsunspor'a karşı çıktığı mücadeleden 3 puanla ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' İlk düdük çaldı
Samsunspor - Trabzonspor maçı başladı.
9' Salah'ın şutu savunmadan döndü
Muçi'nin şutunda kaleci Okan Koçuk'tan seken top sağ çaprazdaki Muhammed Salah'ın önünde kaldı. Salah'ın vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı.
19' Bayo gole yaklaştı
Coulibaly'nin sağ kanattan çevirdiği topa Bayo vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
24' Okan Koçuk, Mustafa Eskihellaç'ı durdurdu
Trabzonspor'un verkaçlarla geliştirdiği atakta ceza sahası önüne kadar gelen Mustafa Eskihellaç şutunu çekti. Okan Koçuk topu kurtardı.
28' GOL | Samsunspor 0-1 Trabzonspor
Mustafa Eskihellaç'ın ara pasında savunma arkasına hareketlenen Muçi, altıpasın sol tarafından vuruşunu yaptı. Top Okan Koçuk'un solundan ağlarla buluştu.
38' GOL | Samsunspor 0-2 Trabzonspor
Oyun alanı dışına çıkmak üzere olan topu kontrol etmek isteyen Okan Koçuk hata yaptı. Araya giren Nwaiwu topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.
40' GOL | Samsunspor 0-3 Trabzonspor
Muhammed Salah'ın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Dju, rakibini geçtikten sonra sağ alt köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
43' KIRMIZI KART | Samsunspor 10 kişi kaldı
Orta alandaki ikili mücadelede Elliot Watt'ın faulünün ardından rakibinin yüzüne kafasıyla müdahalede bulunan Melih Kabasakal, hakem Oğuzhan Çakır tarafından doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
45' İlk yarı sona erdi
Samsunspor - Trabzonspor maçında ilk yarı 0-3 bitti.
51' Coulibaly direğe takıldı
Samsunspor atağında altıpas içinde topla buluşan Coulibaly'nin şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
59' Onana, Emre Kılınç'a geçit vermedi
Tomasson'un pasında sol çaprazda topla buluşan Emre Kılınç şutunu çekti. Onana son anda topu kornere çeldi.
66' Samsunspor iki kez direğe takıldı
Ceza sahasında topla buluşan Coulibaly'nin şutu yan direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Fatih Kaya'nın vuruşunda bu kez meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
85' Onana'dan bir kurtarış daha
Samsunspor atağında Sousa yaklaşık 25 metreden sert vurdu. Onana gole izin vermedi.
89' Okan Kocuk, Cabral'ı durdurdu
Trabzonspor'un ani gelişen atağında ceza sahasında topla buluşan Cabral plase vuruşunu yaptı. Okan Kocuk son anda topu kornere çeldi.
90' Maç sonucu | Samsunspor 0-3 Trabzonspor
Trabzonspor, Süper Lig'de Samsunspor'u deplasmanda 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK
Trabzonspor'da Ruslan Malinovskyi, Umut Nayir, Okay Yokuşlu ve Arseniy Batagov sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Samsunspor'da ise Jaures Assoumou sakatlığı nedeniyle mücadelede görev yapamadı.
THOMAS REIS 239 GÜN SONRA SAMSUN'A RAKİP OLDU
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis için mücadele ayrı bir anlam taşıdı. Samsunspor'daki görevine 13 Şubat'ta Antalyaspor deplasmanında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından son verilen Reis, 239 gün sonra eski takımının karşısına Trabzonspor Teknik Direktörü olarak çıktı.
SAMSUNSPOR'UN İLK 11'İ
Okan Kocuk, Tomasson, Guarino, Yunus Emre Çift, Mendes, Emre Kılınç, Watt, Celil Yüksel, Coulibaly, Sekongo, Bayo.
TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ
Onana, Mustafa Eskihellaç, Savic, Nwaiwu, Pina, Aral Şimşir, Melih Kabasakal, Fabinho, Muhammed Salah, Muçi, Francilino.
MAÇIN HAKEMİ OĞUZHAN ÇAKIR
19 Mayıs Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını Murat Altan ve Gökhan Barcın üstlendi.
Fırtına'nın yeni orta sahası Almanya'dan!
Trabzonspor'un yıldızı Beşiktaş derbisinde cezalı