Kara para soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu

Soruşturma kapsamında tutuklanan Hakkı Doğan'ın ifadesinde yer verdiği Antalya'daki bir iş yerinde gerçekleştirilen aramada 1 milyar 541 milyon 395 bin TL tutarında para ele geçirildi. Ele geçirilen paraların kaynağının, gerçeklik durumunun ve suçla bağlantısının belirlenmesi amacıyla incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Milyarlık para trafiğinin arkasındaki bağlantılar mercek altında. (Fotoğraflar: Takvim)

TOPLAM 2 MİLYAR 475 MİLYON TL'LİK PARA ELE GEÇİRİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma kapsamında gerçekleştirdiği önceki operasyonlarda da yüklü miktarda nakit para bulunmuştu. 26 Eylül 2026 tarihinde İstanbul'da iki araçta gerçekleştirilen aramalarda 16 milyon 440 bin avro ve 700 bin ABD doları ele geçirilmiş, paraların o tarihteki döviz kuru üzerinden yaklaşık 934 milyon TL değerinde olduğu belirtilmişti.

Son operasyonda Antalya'da bulunan 1 milyar 541 milyon 395 bin TL tutarındaki parayla birlikte, soruşturma kapsamında ele geçirilen paraların açıklanan TL değerleri üzerinden hesaplanan nominal toplamı 2 milyar 475 milyon 395 bin TL'ye yükseldi. Böylece ele geçirilen nakit paraların toplam tutarı yaklaşık 2,5 milyar TL'ye yaklaştı.

ELE GEÇİRİLEN DÖVİZLERİN BİR KISMI SAHTE Mİ?

Soruşturma kapsamında ele geçirilen yüksek miktardaki dövizlere ilişkin dikkat çeken yeni bir ayrıntı da ortaya çıktı. Şüphelilerin elinde bulunan paraların bir bölümünün sahte dolar ve avro olduğu öğrenildi.

Söz konusu banknotların miktarının ve hangi işlemlerde kullanılmış olabileceklerinin belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi. Ele geçirilen dövizler içerisinde sahte banknotların da bulunması, şüphelilerin yüksek miktarda nakit para göstererek kişilerden para temin ettikleri yönündeki iddialar açısından da önem taşıyor.