Hamas'ın şehit Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğlu Abdusselam Haniye, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu belirtti ve "Bu halk, İslam ümmetinin parçasıdır. Türk halkı ve lideri Sayın Erdoğan, Filistin'in arkasındadır. İnşallah çok yakında Kudüs'ün fethini hep birlikte kutlayacağız." dedi.

Abdusselam Haniye'den Başkan Erdoğan ve Türk halkına teşekkür. Fotoğraf: AA

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından video gösterimiyle başlayan programda konuşan Abdusselam Haniye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına şükranlarını sunduğunu söyledi.

Filistin davasının ve Filistin'in kendisinin, İsrail'in Gazze'de 3 yıldır sürdürdüğü büyük soykırımın, zulmün ve acının ardından tüm ümmeti birleştirdiğini dile getiren Haniye, "Sadece ümmeti değil, kalbinde insanlığı ve merhameti taşıyan tüm insanlığı bir araya getirdi. İşgalci İsrail'in zulümlerini tüm dünyaya göstermiş oldu." diye konuştu.

"FİLİSTİN TOPRAKLARININ SAHİBİ BİZİZ"

Haniye, İsrail'in eski başbakanlarından Golda Meir'in, "Onların yaşlıları ölecek ve çocukları da tüm bu yaşananları unutacaktır." dediğini aktararak, "O zalim Golda Meir, şu an cehennemde ancak Filistin'in çocukları babalarına mirasçı oldular. Onlar 'Biz buradayız, Filistin'in ve bu kutsal toprakların sahibi bizleriz.' diye haykırıyorlar. Filistin, Müslümanların davasıdır. Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesidir." ifadelerini kullandı.

Babasını, 3 kardeşini ve 8 yeğenini şehit vermekten gurur duyduklarını söyleyen Haniye, "200'e yakın ailemin parçası olan yakın akrabalarımı şehit vermekten gurur duyuyoruz. Haniye ailesi olarak Filistin'de belki de en çok şehit veren ailelerden biriyiz. Bizden daha çok şehit veren aileler var hatta tamamen nüfustan silinen aileler var ama biz şuna inanıyoruz, kıyamet günü yine o yüksek şehitlik mertebesinde bir araya geleceğiz." dedi.