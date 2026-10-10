Eraslan konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu (Foto: Takvim Foto Arşiv) ÇOCUKLARI KORUYAN SİSTEM GÖZETİME DÖNÜŞMEMELİ Yaş doğrulama sisteminin güvenilirliği kadar, topladığı bilgileri nasıl işlediği de önem taşıyor. Eraslan, çocukları korumak amacıyla kurulan bir altyapının yeni bir gözetim mekanizmasına dönüşmemesi gerektiğini vurguluyor. Uzmanın önerdiği temel güvenceler arasında veri minimizasyonu, kriptografik doğrulama, kullanım amacının sınırlandırılması, güvenli saklama ve silme, bağımsız denetim ile yanlış yaş tespitlerine karşı itiraz ve düzeltme hakkı bulunuyor. Buna göre platformların doğum tarihi, T.C. kimlik numarası veya açık kimlik bilgileri yerine yalnızca gerekli yaş eşiğinin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin sonucu görmesi hedeflenmeli. Doğrulama verileri reklam hedefleme, davranış profili oluşturma veya ticari veri tabanı geliştirme amacıyla kullanılmamalı. Kayıtlar gereğinden uzun süre saklanmamalı, verilere erişimler kayıt altına alınmalı ve sistem denetime açık olmalı. Eraslan, farklı platformlardaki hesapların tek bir kullanıcı profili altında birleştirilmesini önlemek için de şu güvenceyi öneriyor:

"Mümkünse her platformda kullanıcıyı aynı kişi olarak izlemeye yarayan ortak bir belirteç yerine, platformlar arasında ilişkilendirilemeyen belirteçler kullanılmalıdır." Uzman, yetişkin bir kullanıcının yanlışlıkla çocuk olarak değerlendirilmesi veya yaşın hatalı tespit edilmesi durumunda da erişilebilir bir düzeltme mekanizmasının bulunması gerektiğini belirtiyor. Eraslan'a göre dijital güvenlik yalnızca çocukların davranışlarını denetlemekle sağlanamaz; çocukların verilerini işleyen kurumların da hesap verebilir olması gerekir. Sosyal medyada sinsi tuzak | Sonsuz kaydırma! Uzmanlar uyardı: Çocukların duyguları sömürülüyor VPN VE SAHTE HESAPLAR YASAĞI DELER Mİ? VPN kullanımı, sahte yaş beyanı veya bir yetişkinin hesabına erişim, yaş kısıtlamalarının uygulanmasını zorlaştırabilecek yöntemler arasında yer alıyor. Bunlar, konuya ilişkin en çok merak edilen hususlar arasında bulunuyor. Ancak bu ihtimaller, düzenlemenin bütünüyle etkisiz kalacağı anlamına gelmiyor. VPN, internet bağlantısının görünen konumunu değiştirebilir ancak kişinin gerçek yaşını kanıtlamaz. Güvenilir bir yaş doğrulama mekanizması karşısında yalnızca doğum tarihini değiştirmek de yeterli olmamalı. Buna karşılık aile bireylerinin veya başka yetişkinlerin hesaplarının ortak kullanılması, daha güç bir denetim sorunu oluşturabilir.

15 yaş sınırına değindi (Foto: Takvim Foto Arşiv) Eraslan, teknik sınırları şöyle açıklıyor: "Platformların bir kişinin gerçek yaşını her koşulda ve yüzde yüz kesinlikle belirlemesi teknik olarak mümkün değildir. Belge temelli doğrulama, güvenilir elektronik belirteçler ve risk odaklı ek kontroller bu belirsizliği azaltabilir; fakat hiçbir sistem bütün dolanma yollarını ortadan kaldırmayı garanti edemez." Bu nedenle düzenlemenin başarısını yalnızca kaç hesabın kapatıldığı üzerinden değerlendirmek yeterli değil. Çocukların zararlı içeriklere, siber zorbalığa ve çevrim içi istismara maruz kalma düzeyi ile davranışsal bağımlılık riski taşıyan tasarımlarla karşılaşma sıklığı da izlenmeli. Eraslan'a göre teknik denetim ile eğitim birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı. Dijital rüşt, yalnızca çocuğun sisteme girememesi değil, dijital ortamda kendisini koruyabilme kapasitesinin gelişmesi anlamına da geliyor.

15 YAŞINI DOLDURMUŞ ÇOCUKLARI BEKLEYEN YENİ KURALLAR Düzenleme, 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşına ulaşmamış gençler için sosyal medya kullanımını tamamen yasaklamak yerine farklı güvenlik kuralları getiriyor. Bu yaş grubunda hesapların varsayılan olarak gizli olması, canlı yayın özelliğine kısıtlama getirilmesi, ekran görüntüsü alınmasını önlemeye yönelik teknik tedbirler ve sonsuz kaydırma temelli içerik sunumlarının sınırlandırılması öne çıkıyor. SONSUZ KAYDIRMAYA SON Reels, Shorts ve TikTok benzeri hizmetlerde içeriklerin kaydırma, tıklama veya otomatik sunum yoluyla aralıksız biçimde kullanıcıya gösterilmesi, düzenlemenin dikkat çeken konularından biri. Amaç, gençlerin bir içerikten diğerine geçerek farkında olmadan uzun süre ekran başında kalmasını teşvik eden tasarımları sınırlamak. Eraslan, sosyal medya deneyiminde daha kapsamlı bir değişim ihtimaline dikkat çekiyor: "Bugüne kadar sosyal medya platformları çoğunlukla kullanıcının dikkatini mümkün olduğunca uzun süre elde tutma mantığıyla çalıştı. Çocuğun dikkati ekonomik bir değere, çevrim içi davranışları ise ticari olarak işlenebilen bir kaynağa dönüştürüldü." Eraslan, yeni kuralların çocukların tanımadıkları kişilerle karşılaşma ve istenmeyen iletişim kurma ihtimalini azaltabileceğini, algoritmaların onları belirli içerik döngülerine sürüklemesini sınırlayabileceğini değerlendiriyor. Sürekli yeni içerik sunan ve durmayı güçleştiren tasarımlar yerine, kullanıcıların harcadıkları zamanı fark edebilecekleri bir deneyimin önemini vurguluyor. Ancak sonsuz kaydırmanın sınırlandırılması tek başına sosyal medya bağımlılığını ortadan kaldırmayacak. Bildirimler, otomatik oynatma, ödül beklentisi, sosyal onay ihtiyacı ve içerik öneri sistemleri de kullanım alışkanlıklarını etkiliyor. Bu nedenle düzenlemenin sonuçlarının bağımsız araştırmalarla ölçülmesi gerekiyor. Eraslan'ın hedeflediği değişim, çocukların algoritmaların peşinden sürüklenen kullanıcılar olmaktan çıkarak dijital dünyada bilinçli tercihler yapabilmesi: "Çocuk, algoritmanın peşinden sürüklenen bir kullanıcı değil; dijital dünyada bilinçli tercihler yapabilen bir özne olmalıdır." Çocukların peşindeki algoritma: Telefon ekranında görünmeyen takip CANLI YAYIN, MESAJLAŞMA VE GİZLİLİK AYARLARI DEĞİŞİYOR 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşına ulaşmamış gençlere yönelik kurallar, onların yalnızca hangi içerikleri göreceğini değil, platformlarda nasıl iletişim kuracağını da etkiliyor. Düzenleme kapsamında bu yaş grubuna canlı yayın hizmeti sunulmaması ve mesajların okunup okunmadığını gösteren "görüldü" bilgisinin sınırlandırılması öngörülüyor. Gençlerin yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilmesi de yabancılarla istenmeyen iletişimi azaltmaya yönelik önlemler arasında bulunuyor. Hesapların varsayılan olarak gizli olmasıyla paylaşımların herkes tarafından görülmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Telefon rehberinin eşleştirilmesi ve kullanıcıların başka kişilere otomatik olarak önerilmesi gibi özelliklere yönelik kısıtlamalar da gençlerin tanımadıkları kişiler tarafından keşfedilmesini zorlaştırmayı amaçlıyor. Ekran görüntüsü alınmasını önlemeye yönelik teknik tedbirler de yeni kurallar arasında yer alıyor. Bununla birlikte bu önlemler, başka bir cihazla ekranın fotoğrafının çekilmesi gibi bütün olasılıkların teknik olarak imkansız hale getirildiği şeklinde yorumlanmamalı. KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ REKLAMLARA KISITLAMA Yeni kuralların bir diğer ayağını, gençlerin davranışlarına ve kullanım alışkanlıklarına dayalı kişiselleştirilmiş ticari reklamlar oluşturuyor. Amaç, çocukların çevrim içi davranışlarından hareketle oluşturulan profillerin reklam hedeflemesinde kullanılmasını sınırlandırmak. Eraslan, sosyal medya platformlarının yalnızca iletişim ve içerik paylaşım alanları olmadığını; kullanıcıların dikkatini ve davranışlarını analiz eden sistemler olarak da çalıştığını belirtiyor. Bu nedenle çocukların güvenliği değerlendirilirken yalnızca zararlı içeriklere erişimin değil, algoritmaların ve ticari tasarımların etkisinin de dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Uzmanın yaklaşımına göre yaşa uygun koruma, çocukların kişisel verilerinin gereksiz yere toplanmasını ve bu veriler üzerinden davranış profilleri oluşturulmasını önleyen bir anlayışla desteklenmeli.

Ebeveynlere tavsiyelerde bulundu (Foto: Takvim Foto Arşiv) EBEVEYNLERE EKRAN SÜRESİ VE HARCAMA KONTROLÜ Yönetmelik, sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik yükümlülüklerin yanı sıra ebeveynlerin çocuklarının hesaplarını daha yakından yönetebilmesini sağlayacak kontrol mekanizmalarını da kapsıyor. Bu mekanizmalarla ekran süresinin izlenmesi ve sınırlandırılması, kullanım raporlarının görülmesi, ücretli işlemler için ebeveyn onayı alınması ve harcama limitlerinin belirlenmesi öngörülüyor. Konum paylaşımı ve hesap ayarları üzerindeki denetim de ebeveyn kontrolünün başlıkları arasında bulunuyor. Çocuğun bu kontrolleri aileden habersiz biçimde devre dışı bırakmasını önlemeye yönelik tedbirler de önem taşıyor. Eraslan, ailelerin süreci yalnızca yasak koyarak yürütmemesi gerektiğini belirtiyor. Hesap ayarlarını birlikte gözden geçirmek, çevrim içi riskleri konuşmak ve ekran süresi, gece kullanımı, mahremiyet ile harcamalar konusunda ortak kurallar oluşturmak önemli. Uzman, çocukların sosyal medyayı arkadaşlık kurdukları, kendilerini ifade ettikleri ve ait hissettikleri bir alan olarak görebileceğini hatırlatarak ailelere şu mesajı veriyor: "Bu düzenleme seninle bizim aramızda bir mücadele değil. Bizim görevimiz seni dijital dünyadan bütünüyle uzaklaştırmak değil, orada güvende olmanı sağlamak. Birlikte hem haklarını hem de sorumluluklarını öğrenebiliriz." Eraslan'a göre çocukların dijital dünyada korkuyla değil, anlayarak ve sorumluluk geliştirerek ilerlemesi gerekiyor. Aile içinde ekran süresi, gece telefon kullanımı, yemek sırasında cihazların bırakılması, kişisel bilgilerin paylaşılmaması ve çevrim içi harcamalar konusunda ortak kurallar belirlenmesi de bu sürecin bir parçası olmalı. HESABI KAPATILAN KULLANICIYA İNSAN İNCELEMESİ Yaş doğrulama sisteminde hata yapılması veya bir hesabın yanlış değerlendirilmesi ihtimali, düzenlemenin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alıyor. Bu nedenle yaş doğrulama, hesabın askıya alınması veya kapatılması gibi kararlara itiraz edilebilmesi önem taşıyor. Yönetmelik kapsamında itirazların yalnızca otomatik sistemlerle değerlendirilmemesi, anlamlı bir insan incelemesine tabi tutulması öngörülüyor. Böylece yanlış yaş tespiti veya hatalı hesap kapatma kararlarının düzeltilmesi için kullanıcıların başvurabileceği bir yol oluşturulması amaçlanıyor. Eraslan'ın yaklaşımına göre itiraz hakkı yalnızca kâğıt üzerinde kalmamalı. Başvuruların ne kadar sürede yanıtlandığı, hatalı kararların ne ölçüde düzeltildiği ve sürecin kullanıcılar açısından ne kadar erişilebilir olduğu da değerlendirilmelidir. Yaş doğrulama sisteminin güvenilirliği, yalnızca doğru kişiyi doğru yaş kategorisine yerleştirmesiyle değil, hata yaptığında bunu düzeltebilmesiyle de ölçülmeli.