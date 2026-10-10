Fenerbahçe'nin Pavlidis için girişimleri yaz transfer döneminde başlamıştı. Benfica, ağustos ayının başında sarı-lacivertlilerden gelen yaklaşık 40 milyon euroluk ilk teklifi kabul etmedi. Sonraki süreçte teklifin 50 milyon euronun üzerine çıktığı ancak Portekiz ekibinin kararının değişmediği iddia edildi.

Pavlidis'in Benfica ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. (Fotoğraf: EPA)

BU SEZON 17 MAÇTA 14 GOL

Yunanistan Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında bulunan Pavlidis, sezona etkili bir başlangıç yaptı.

Benfica ve Yunanistan Milli Takımı formalarıyla toplam 17 karşılaşmaya çıkan golcü futbolcu, 14 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Pavlidis'in Benfica ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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