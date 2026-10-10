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Fenerbahçe 50 milyon euro teklif etti Avrupa devi geri çevirdi! Transfer sürecinin hikayesi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin uzun süre gündeminde kalan ve yaz transfer döneminde de ilgilendiği Vangelis Pavlidis ile ilgili transfer sürecinin hikayesi belli oldu. Portekiz basını sarı-lacivertlilerin, Lizbon temsilcisine 50 milyon euro bonservis, Yunan oyuncuya da yıllık 8 milyon maaş önermesine rağmen imzaların atılmadığını yazdı.

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Fenerbahçe 50 milyon euro teklif etti Avrupa devi geri çevirdi! Transfer sürecinin hikayesi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Benfica'nın yıldız golcüsü Vangelis Pavlidis için yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin Yunan santrforun bonservisi için 50 milyon euronun üzerine çıktığı, oyuncuya ise yıllık 8 milyon euro garanti ücret ve bonuslar önerdiği iddia edildi. Benfica'nın yüksek rakama rağmen Pavlidis'i bırakmadığı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin Yunan golcü için 50 milyon euronun üzerine çıktığı iddia edildi. (Fotoğraf: REUTERS)Sarı-lacivertlilerin Yunan golcü için 50 milyon euronun üzerine çıktığı iddia edildi. (Fotoğraf: REUTERS)

50 MİLYON EUROYU AŞAN TEKLİF

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için Vangelis Pavlidis'i gündemine aldı.

Sarı-lacivertlilerin Benfica ile yürüttüğü görüşmelerde bonservis teklifinin 50 milyon euronun üzerine çıktığı iddia edildi. Portekiz temsilcisi ise 27 yaşındaki golcüyü kadrosunda tutma kararı aldı ve transfer gerçekleşmedi.

Benfica, Pavlidis için yapılan yüksek bonservis teklifini kabul etmedi. (Fotoğraf: AFP)Benfica, Pavlidis için yapılan yüksek bonservis teklifini kabul etmedi. (Fotoğraf: AFP)

PAVLIDIS'E YILLIK 8 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin yalnızca bonservis bedelinde değil, futbolcuya sunduğu sözleşmede de yüksek bir bütçe hazırladığı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin Pavlidis'e yıllık 8 milyon euro garanti ücretin yanı sıra performansa bağlı bonuslar önerdiği iddia edildi. Teklif edilen sözleşmede 25 milyon euroluk çıkış maddesinin de bulunduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin Pavlidis'e yıllık 8 milyon euro garanti ücret önerdiği belirtildi. (Fotoğraf: EPA)Fenerbahçe'nin Pavlidis'e yıllık 8 milyon euro garanti ücret önerdiği belirtildi. (Fotoğraf: EPA)

BENFICA TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Fenerbahçe'nin Pavlidis için girişimleri yaz transfer döneminde başlamıştı. Benfica, ağustos ayının başında sarı-lacivertlilerden gelen yaklaşık 40 milyon euroluk ilk teklifi kabul etmedi. Sonraki süreçte teklifin 50 milyon euronun üzerine çıktığı ancak Portekiz ekibinin kararının değişmediği iddia edildi.

Transferin gerçekleşmemesinin ardından Pavlidis Benfica'da kaldı.

Pavlidis'in Benfica ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. (Fotoğraf: EPA)Pavlidis'in Benfica ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. (Fotoğraf: EPA)

BU SEZON 17 MAÇTA 14 GOL

Yunanistan Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında bulunan Pavlidis, sezona etkili bir başlangıç yaptı.

Benfica ve Yunanistan Milli Takımı formalarıyla toplam 17 karşılaşmaya çıkan golcü futbolcu, 14 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Pavlidis'in Benfica ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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