Fenerbahçe 50 milyon euro teklif etti Avrupa devi geri çevirdi! Transfer sürecinin hikayesi ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin uzun süre gündeminde kalan ve yaz transfer döneminde de ilgilendiği Vangelis Pavlidis ile ilgili transfer sürecinin hikayesi belli oldu. Portekiz basını sarı-lacivertlilerin, Lizbon temsilcisine 50 milyon euro bonservis, Yunan oyuncuya da yıllık 8 milyon maaş önermesine rağmen imzaların atılmadığını yazdı.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Benfica'nın yıldız golcüsü Vangelis Pavlidis için yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin Yunan santrforun bonservisi için 50 milyon euronun üzerine çıktığı, oyuncuya ise yıllık 8 milyon euro garanti ücret ve bonuslar önerdiği iddia edildi. Benfica'nın yüksek rakama rağmen Pavlidis'i bırakmadığı belirtildi.
50 MİLYON EUROYU AŞAN TEKLİF
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için Vangelis Pavlidis'i gündemine aldı.
Sarı-lacivertlilerin Benfica ile yürüttüğü görüşmelerde bonservis teklifinin 50 milyon euronun üzerine çıktığı iddia edildi. Portekiz temsilcisi ise 27 yaşındaki golcüyü kadrosunda tutma kararı aldı ve transfer gerçekleşmedi.
PAVLIDIS'E YILLIK 8 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin yalnızca bonservis bedelinde değil, futbolcuya sunduğu sözleşmede de yüksek bir bütçe hazırladığı belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin Pavlidis'e yıllık 8 milyon euro garanti ücretin yanı sıra performansa bağlı bonuslar önerdiği iddia edildi. Teklif edilen sözleşmede 25 milyon euroluk çıkış maddesinin de bulunduğu belirtildi.
BENFICA TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ
Fenerbahçe'nin Pavlidis için girişimleri yaz transfer döneminde başlamıştı. Benfica, ağustos ayının başında sarı-lacivertlilerden gelen yaklaşık 40 milyon euroluk ilk teklifi kabul etmedi. Sonraki süreçte teklifin 50 milyon euronun üzerine çıktığı ancak Portekiz ekibinin kararının değişmediği iddia edildi.
Transferin gerçekleşmemesinin ardından Pavlidis Benfica'da kaldı.
BU SEZON 17 MAÇTA 14 GOL
Yunanistan Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında bulunan Pavlidis, sezona etkili bir başlangıç yaptı.
Benfica ve Yunanistan Milli Takımı formalarıyla toplam 17 karşılaşmaya çıkan golcü futbolcu, 14 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Pavlidis'in Benfica ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.