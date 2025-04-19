En-Nesyri dönüyor!

Jose Mourinho, Ramazan ayında oruç tutan Youssef En-Nesyri'nin performans düşüşü yaşadığını belirtmişti. Ancak Faslı futbolcu artık eski formuna geri döndü. Ramazan'dan önce 76 kilo olan 27 yaşındaki oyuncu 81'i görmüştü. Yıldız golcü şimdi ise 77 kilo... Portekizli çalıştırıcı son Sivasspor maçının ardından "Normal şartlarda En-Nesyri gol kralı olurdu ama sonrasında zor bir dönem geçirdi.

Ramazan ayında güç kaybettiğini düşünüyorum. Tekrardan gücünü kazanmaya başladı. Şüphesiz kalan maçlarda da onunla beraber çalışacağız" demişti. Bu sezon 45 karşılaşmada oynayan 1.88'lik forvet 26 gol atıp 6 asist yaptı. Kayserispor maçında Mourinho'nun En-Nesyri'yi Talisca ile birlikte çift santrfor olarak görevlendirmeyi planladığı öne sürülüyor. Kanarya'nın maçta 4-4-2 sistemiyle oynayacağı gelen bilgiler arasında. Kalede Livakovic olacak. Savunmanın sağında Osayi-Samuel; solunda Mert Müldür, stoperde ise Skriniar'la Çağlar veya Yusuf tercih edilecek.