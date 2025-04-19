PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

En-Nesyri dönüyor!

Kayserispor maçında Mourinho’nun En-Nesyri’yi ilk 11’de sahaya süreceği öne sürülüyor. Ramazan’da 81 kiloya ulaşarak form düşüklüğü yaşayan Faslı forvetin çok çalışarak eski günlerine döndüğü ifade ediliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Nisan 2025
En-Nesyri dönüyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Jose Mourinho, Ramazan ayında oruç tutan Youssef En-Nesyri'nin performans düşüşü yaşadığını belirtmişti. Ancak Faslı futbolcu artık eski formuna geri döndü. Ramazan'dan önce 76 kilo olan 27 yaşındaki oyuncu 81'i görmüştü. Yıldız golcü şimdi ise 77 kilo... Portekizli çalıştırıcı son Sivasspor maçının ardından "Normal şartlarda En-Nesyri gol kralı olurdu ama sonrasında zor bir dönem geçirdi.

Ramazan ayında güç kaybettiğini düşünüyorum. Tekrardan gücünü kazanmaya başladı. Şüphesiz kalan maçlarda da onunla beraber çalışacağız" demişti. Bu sezon 45 karşılaşmada oynayan 1.88'lik forvet 26 gol atıp 6 asist yaptı. Kayserispor maçında Mourinho'nun En-Nesyri'yi Talisca ile birlikte çift santrfor olarak görevlendirmeyi planladığı öne sürülüyor. Kanarya'nın maçta 4-4-2 sistemiyle oynayacağı gelen bilgiler arasında. Kalede Livakovic olacak. Savunmanın sağında Osayi-Samuel; solunda Mert Müldür, stoperde ise Skriniar'la Çağlar veya Yusuf tercih edilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB’den gizli toplantılar için her yerde jammer kalkanı! 84 sinyal kesici cihazın faturası belediye kasasından
Bakanlık harekete geçti: Fırsatçılara baskın! Fahiş fiyata ürün satan firmalara 17 milyon lira ceza
Evde çalışanlara emeklilik imkanı! Uygulama nasıl yapılıyor? Ne kadar prim ödeyecek?
Ayşe Barım’ın mal varlıkları mercek altında! Telefon görüşmesinde gizli villa tespit edildi
Başkan Erdoğan’dan 3. Uluslararası Yeditepe Bienali’nde önemli açıklamalar
CHP kayyum desteği kesti dedi Özgür Çelik yolsuzluğu itiraf etti! Şişli Belediyesi’nde yasa dışı bağış skandalı: Kim bu gönüllü bağışçılar?
ÖĞRETMEN ATAMA SON DURUM 2025 | Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli mi?
Cemre Çarşısı’nın açılışına katılan Emine Erdoğan’dan Turkuvaz Kitap’a sürpriz ziyaret!
Şam’a saldırı mı olacak? ABD Hiç uyarı olmadan gerçekleştirilebilir diyerek vatandaşlarına çağrıda bulundu: Suriye’den çıkın
Rams Park’ta tek kalelik gösteri! Galatasaray - Bodrum FK: 2-0 | MAÇ SONUCU
CHP’li İBB’ye yolsuzluk soruşturması: İtirafçı olan Murat Abbas ve Emre Serkan Bayraktar adli kontrolle tahliye edildi!
CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde aile boyu yolsuzluk! Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz tutuklandı: Sevk yazısı ortaya çıktı
İkinci teğmenler yalanı: CHP yandaşları bu kez peç üzerinden operasyona girişti! Özgür Özel köpürttü ama gerçek başka çıktı
Başkan Erdoğan’dan işgallere zemin hazırlayıp soykırıma susan Batı medyasına sert tepki: Nerede BBC nerede CNN!
Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında
Nevşin Mengü itirafçı beğenmiyor! Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas’ı küçümsedi: Görevi biraz sembolikti
CANLI | Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? DEM Parti Sözcüsü Doğan açıkladı: Durumu stabil
Olağanüstü kurultaya iptal davası hazırlığı... Lütfü Savaş cephesi TAKVİM’e konuştu: Özel’in genel başkanlığı meşru değil ortada ’Tam Kanunsuzluk’ hali var
Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!
Aile Saadeti geliyor... Burak Aksak ve Selçuk Aydemir 11 yıl sonra atv için bir aradalar!