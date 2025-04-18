Vakıfbank final serisinde bir adım önde! Fenerbahçe Medicana’yı 3-1 yendi

Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk maçında VakıfBank, konuk ettiği Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek seride 1-0 üstünlük yakaladı.

VakıfBank, ilk seti 25-22 üstün bitirdi ve 1-0 öne geçti. Sarı- Siyahlılar, ikinci seti de aynı skorla önde bitirdi ve durumu 2-0 yaptı. Üçüncü set F.Bahçe'nin 25-21 üstünlüğüyle bitti.

Ancak son seti 25-22 alan Vakıfbank maçı da 3-1 kazandı. Bu arada Vodafone Sultanlar Ligi 3-4'üncülük serisi ilk maçında Eczacıbaşı, Galatasaray'ı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.