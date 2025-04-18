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Samsun maçı sonrası söyledikleri olay olmuştu! Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızından taraftarı umutlandıran açıklama

Osimhen’in Galatasaraylı yöneticilere, “Samsun maçı söylediklerim veda mesajı olarak algılandı. Yanlış anlaşıldım. Kariyerimle ilgili kararımı daha vermedim” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Nisan 2025
Samsun maçı sonrası söyledikleri olay olmuştu! Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızından taraftarı umutlandıran açıklama

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Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, kariyeriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yıldız futbolcu, Samsunspor ile oynanan maçtan sonra, "Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum. Taraftar da inanılmaz destek oldu bana. Sadece bana da değil arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular. Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak" sözlerin sarf etmişti.

SEZON SONUNU BEKLİYORUM
Bu açıklamalar sonrası Osimhen'in Galatasaray'a veda edeceği öne sürüldü. Ancak Nijeryalı golcü, yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi ve "O bir veda mesajı değildi. Yanlış anlaşıldım. Sadece Galatasaray'a sevgimi belirtmek istemiştim. Kariyerimle ilgili kararımı daha vermedim. Sezon sonunu bekliyorum" ifadelerini kullandı. Özellikle İngiliz takımlarının takibinde olan Victor Osimhen'in transferiyle ilgili vereceği karar merak ediliyor. Napoli'den kiralanan Osimhen, İtalya dışından bir kulübe imza atarsa, sözleşmesindeki 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi devreye girecek.

UNITED PUSUDA BEKLİYOR
Galatasaray'ın tapusunu almak için çalışmalarını sürdürdüğü Victor Osimhen için en ciddi rakip Manchester United. İngiliz devinin, sezon sonunda Napoli ile masaya oturacağı ve teklifini ileteceği öğrenildi.

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